افتتاح ۹۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: ۹۰ واحد مسکونی شهری و روستایی با اعتبار یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان در هفته جاری افتتاح می شوند.

محبی با اشاره به برنامه های هفته احسان و نیکو کاری گفت: از ۱۴ اسفند ماه برنامه های این هفته با حضور در گلزار شهدا و تجدید پیمان با آرمان های شهدا آغاز شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه ۸۰ طرح اشتغالزایی و خودکفایی در این هفته به بهره برداری می رسد افزود: اعتبار هزینه شده برای این طرح ها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

محبی از اعزام ۳۴ نفر از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد به کربلای معلی خبر داد.

وی افزود: اهدای ۱۷۸ مورد جهیزیه به نو عروسان با اعتبار ۳۵۶ میلیون تومان از دیگر برنامه های پیش رو است.

مدیر کل کمیته امداد استان گفت: سرکشی و دیدار با خانواده های ایتام، بیماران صعب العلاج و خانواده های بی سرپرست از دیگر برنامه های هفته احسان و نیکو کاری است.