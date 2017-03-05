بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، عنوان کرد: هم اکنون بیش از سه سانتی متربارش برف در کوهرنگ گزارش شده است.

وی عنوان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت روز دوشنبه است.

وی ادامه داد: این سامانه بارشی موجب بارش باران گاهی با رعدوبرق و برف و گاهی وزش باد می شود و کاهش دید را در گردنه ها سبب خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: برای صبح سه شنبه احتمال مه و صبح روزهای سه شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.