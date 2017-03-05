وصیت نامه تمام شهدای مازندران جمع آوری شد/ اجرای ۵۰ ویژه برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی رضایی بعدازظهر یکشبنه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه ۲۱ خانواده سه شهید در استان داریم گفت: شهدا هرگز از مرگ واهمه ای نداشتند و با آغوش باز مرگ را پذیرا بودند.

وی مجاهدت ورزی، دورنگری بسیار را از ویژگی های بارز شهیدان بیان کرد و گفت: کار شهدا در امتداد حرکت شهدای کربلا بوده است.

رضایی، با گرامیداشت هفته شهید و سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پراکنده و نهادینه شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران مازندران با اظهار اینکه آموزش به دانش آموزان درباره جان باختگان جنگ در همه کشورها مورد توجه قرار می گیرد گفت: برای اینکه فرهنگ شهید و شهادت در جامعه ماندگار شود، باید به آموزش توجه اساسی شود.

وی با بیان اینکه ۵۰ ویژه برنامه به مناسبت هفته بنیاد شهید در استان اجرا می شود گفت: نهالکاری و غرس درخت به یاد هر شهید از جمله برنامه های این هفته است.

رضایی، برگزاری مسابقه نامه ای به یک شهید در زیباترین و کوتاهترین جمله، عطرافشانی گلزار شهداء، تجلیل از خانواده های دارای دو تا پنج شهید، تولید و پخش پنج برنامه مستند به مدت ۲۰ دقیقه با همکاری صدا و سیما، پخش مستند با من بگو مسافر ازجمله برنامه هاست.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران ادامه داد: تعویض پرچم های مزار شهید، افتتاح و کلنگ زنی شش گلزار شهید در بابل، قائمشهر، چالوس و نکا و اجرای پنج برنامه تئاتر خیابانی از دیگر برنامه های هفت بنیاد شهید است.

رضایی با اظهار اینکه ثبت شفاهی خاطرات ۱۸۶ خانواده شهید در استان انجام شده است گفت: بیش از ۸۱ هزار دقیقه تولیدات تلویزیونی درباره شهید و شهادت انجام شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از هزار و۳۰۰ یادواره شهید در استان برگزار شده است گفت: تمام این برنامه ها با همکاری و مشارکت مردم در استان برگزار شده است.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است.