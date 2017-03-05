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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

مدیرکل بنیاد شهید مازندران:

وصیت نامه تمام شهدای مازندران جمع آوری شد/ اجرای ۵۰ ویژه برنامه

وصیت نامه تمام شهدای مازندران جمع آوری شد/ اجرای ۵۰ ویژه برنامه

ساری - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با بیان اینکه وصیت نامه همه شهدای استان گردآوری شده است، گفت: ۵۰ ویژه برنامه به مناسبت هفته بنیاد شهید در استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی رضایی بعدازظهر یکشبنه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه ۲۱ خانواده سه شهید در استان داریم گفت: شهدا هرگز از مرگ واهمه ای نداشتند و با آغوش باز مرگ را پذیرا بودند.

وی مجاهدت ورزی، دورنگری بسیار را از ویژگی های بارز شهیدان بیان کرد و گفت: کار شهدا در امتداد حرکت شهدای کربلا بوده است.

رضایی، با گرامیداشت هفته شهید و سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پراکنده و نهادینه شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران مازندران با اظهار اینکه آموزش به دانش آموزان درباره جان باختگان جنگ در همه کشورها مورد توجه قرار می گیرد گفت: برای اینکه فرهنگ شهید و شهادت در جامعه ماندگار شود، باید به آموزش توجه اساسی شود.

وی با بیان اینکه ۵۰ ویژه برنامه به مناسبت هفته بنیاد شهید در استان اجرا می شود گفت: نهالکاری و غرس درخت به یاد هر شهید از جمله برنامه های این هفته است.

رضایی، برگزاری مسابقه نامه ای به یک شهید در زیباترین و کوتاهترین جمله، عطرافشانی گلزار شهداء، تجلیل از خانواده های دارای دو تا پنج شهید، تولید و پخش پنج برنامه مستند به مدت ۲۰ دقیقه با همکاری صدا و سیما، پخش مستند با من بگو مسافر ازجمله برنامه هاست.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران ادامه داد: تعویض پرچم های مزار شهید، افتتاح و کلنگ زنی شش گلزار شهید در بابل، قائمشهر، چالوس و نکا و اجرای پنج برنامه تئاتر خیابانی از دیگر برنامه های هفت بنیاد شهید است.

رضایی با اظهار اینکه ثبت شفاهی خاطرات ۱۸۶ خانواده شهید در استان انجام شده است گفت: بیش از ۸۱ هزار دقیقه تولیدات تلویزیونی درباره شهید و شهادت انجام شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از هزار و۳۰۰ یادواره شهید در استان برگزار شده است گفت:  تمام این برنامه ها با همکاری و مشارکت مردم در استان برگزار شده است.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است.

کد مطلب 3923985

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