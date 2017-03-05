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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر به مهر خبر داد:

تشریح برنامه‌های هفته بنیاد شهید در شهرستان اهر

تشریح برنامه‌های هفته بنیاد شهید در شهرستان اهر

اهر- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر برنامه‌های هفته بنیاد شهید در شهرستان اهر را تشریح کرد.

احمد ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: بنیاد شهید در روز ۲۲ اسفندماه ۱۳۵۸ به‌فرمان امام خمینی (ره)   تأسیس شد و در شورای انقلاب فرهنگی این روز به‌عنوان روز شهداء نام‌گذاری گردید.

وی بابیان اینکه در چند سال اخیر، این روز بزرگ در جامعه معرفی و شناخت خوبی در سطح افکار عمومی یافته گفت: ما نیز در شهرستان اهر با تکیه‌بر تجارب چندین سال گذشته به‌منظور نهادینه و فراگیر کردن این روز به‌منظور پاسداشت ایثار و شهادت و تبیین حق عظیم شهیدان و شناساندن روز بزرگداشت شهداء در سطح جامعه، حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان، این روز بزرگ را گرامی می‌داریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر به تشریح برنامه‌های این هفته پرداخت و گفت: برنامه‌های مختلف و متنوع فرهنگی با همکاری مسئولین و دستگاه‌های فرهنگی شهرستان پیش‌بینی کرده‌ایم که از آن جمله می‌توان به دیدار با امام‌جمعه، دیدار با خانواده معظم شهداء و ایثارگران شهرستان‌های اهر، ورزقان، هوراند، غرس نهال به یاد شهداء در پارک شهداء اشاره کرد.

ابراهیمی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های این هفته غبارروبی و عطرافشانی مزار شهداء، رونمایی از کتاب  شهید محمدرضا شیخی، زنگ ایثار و مقاومت دریکی از مدارس شهرستان، سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه، مراسم تجلیل از کارکنان بازنشسته و شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران، آموزش خانواده برای زوج‌های جوان شاهد و ایثارگر خواهند بود که به ترتیب روزهای این هفته اجر خواهند شد.

کد مطلب 3923993

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