به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، شرکت یونایتد واگن (UWC) و سه شرکت سازنده داخلی واگن پارس، واگن سازی کوثر و فولاد درخشان اراک موافقت کردند تا ۶ هزار دستگاه واگن باری لبه بلند روسی را در سه سال آینده برای راه آهن جمهوری اسلامی تامین کنند.

در نشستی که برای بررسی جزییات توافقنامه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل شرکت های سازنده صورت گرفت گزارش اقدامات انجام شده در این زمینه تشریح شد.

نعمت زاده در این نشست بر انجام به موقع تعهدات از سوی سازندگان داخلی تاکید کرد.

بر اساس توافق صورت گرفته، با توجه به ظرفیت داخلی سازی خطوط واگن باری سه شرکت داخلی، ۴۹۰۰ دستگاه واگن از طریق داخلی سازی تامین می شود و به موازات آن ۱۱۰۰ دستگاه از این واگن ها در سال های اول (۹۰۰دستگاه) و دوم (۲۰۰دستگاه) بصورت CBU وارد کشور خواهد شد.

این سه شرکت سازنده داخلی متعهد شده اند در سال اول ۱۱۰۰ دستگاه، در سال دوم ۱۸۰۰ دستگاه و در سال سوم ۲۰۰۰ دستگاه و در مجموع ۴۹۰۰ واگن باری لبه دار را از طریق منابع فاینانس روسیه تولید و تحویل نمایند.

گفتنی است بومی سازی در سال اول از ساخت بدنه شروع شده و در پایان سال سوم تنها چرخ و سیستم ترمز وارد کشور خواهد شد.