ثبت برند شب بو در ایران به نام خمینی شهر

اصغر محسن‌زاده کرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان خمینی شهر با ۶۳ هکتار از اراضی و تولید سالیانه ۲۱ میلیون و ۴۱۰ هزار نشا موفق به کسب رتبه نخست در تولید گل‌های فصلی و نشایی در سطح استان شده است.

وی با بیان اینکه‌ خمینی‌شهر به عنوان نخستین تولید کننده گل و گیاهان زینتی در استان محسوب می‌شود، اضافه کرد: این شهرستان با ۷۱ هکتار حدود ۴۰ درصد از سطح گل و گیاه استان را به خود اختصاص داده و بعد از این شهرستان، اصفهان و دهاقان قرار دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با مقایسه انواع تولیدات گل و گیاهان زینتی در شهرستان خمینی‌شهر با میزان تولید در سطح استان اظهار کرد: در سطح ۹۳ هکتار از اراضی استان بیش از ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار عدد گل‌های فصلی و نشایی در سال تولید می‌شود.

وی اضافه کرد: پیگیری ثبت برند شب‌بو به نام منطقه، افزایش نوآوری و تنوع بخشیدن به فعالیت‌های گلخانه‌ای و تولید گل و گیاه متناسب با تقاضای بازار، برنامه‌ریزی جهت ارتقا دانش فنی تولید کنندگان منطقه، توسعه فعالیت‌ در زمینه تامین نهاده‌ها از عمده فعالیت های جهاد کشاورزی است.

محسن زاده کرمانی اظهار داشت: توسعه بازارهای گل و گیاه در داخل و خارج از کشور در راستای افزایش درآمد و سهم در فروش، تولید بر اساس استانداردها و تلاش در جهت کاهش هزینه‌های تولید، بهبود وضعیت حمل و نقل گل و گیاه، ارتباط بیشتر با مراکز تحقیقاتی از طریق بازار گل و گیاه از دیگر محورهای این نهاد است.

وی بیان داشت: ارتقا وضعیت بازار با استانداردهای روز و تبادل اطلاعات و دانش فنی از جمله اقداماتی هستند که باید در آینده با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شوند تا شاهد موفقیت‌های روز افزون بخش کشاورزی باشیم.