ضرورت ایجاد اداره کل دانشجویان و خانواده در دانشگاه ها

حجت الاسلام ولی الله نقی پور در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار کرد: اگر بناست زیرساخت های ازدواج را گسترش دهیم باید به شکلی معنادار حرکتی رو به جلو داشته باشیم و یک پایه محکم از لحاظ ساختاری برای آن ایجاد کنیم.

وی افزود: یکی از راهکارها در این زمینه، ایجاد اداره کل دانشجویان و خانواده با نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه ها است که با قابلیت های خاصی که دارد می تواند در زمینه آموزش، مشاوره و همسریابی جوانان را یاری دهد.

این پژوهشگر حوزه خانواده خاطرنشان کرد: از سوی دیگر خانواده ها باید در این خصوص توجیه شوند که فضای دانشگاه مکان مناسبی برای همسرگزینی فرزندانشان است و این امر با نظارت نهادهای فرهنگی و مسئولان دانشگاه صورت می گیرد.

نقی پور با بیان این که همه دستگاه ها و نهادها در زمینه ازدواج جوانان مسئول هستند، گفت: ما هنوز از لحاظ مشاوره و آموزش، حتی کتابخانه و کتابفروشی تخصصی نداریم و خودمان را با مسائل سطحی سرگرم کرده ایم.

وی با اشاره به اهمیت بحث تربیت که بی توجهی به آن آثار جبران ناپذیری را به وجود آورده است، تاکید کرد: هر خانواده علاوه بر پزشک به یک مشاور خانواده هم نیاز دارد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه حتی در کشورهای سکولار هم دانشگاه ها در جهت نیازهای جامعه شان جهت دهی شده است، تصریح کرد: اینکه دانشجو در آینده چه نقشی می خواهد در جامعه داشته باشد نیاز به مشورت با مشاور دارد.

وی زوج های جوان را به مشورت با کارشناسان و افراد صاحب نظر توصیه کرد و افزود: مشورت امری واجب در زندگی است و اگر زوج های جوان به این موضوع توجه کرده و مرجعشان قرآن و اهل بیت(ع) باشد، در زندگی موفق و عاقبت به خیر خواهند شد.

گفتنی است بیستمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی(طرح ملی همسفر تا بهشت) توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از ۲۲ دیماه تا پایان اردیبهشت ماه به میزبانی مشهدالرضا(ع) برگزار و پیش بینی می شود در مجموع ۳۰هزار زوج جوان از سراسر کشور در این طرح شرکت کنند.