کشت گیاهان دارویی در ۲۴۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یکشنبه در مراسم درختکاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبارات اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری پیش از دولت تدبیر و امید دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که طی سه سال گذشته این رقم به هشت میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: مقرر شد به منظور افزایش مرتع و پوشش گیاهی در استان به مدت پنج سال و هر سال هفت هزار و ۱۰۰ هکتار گیاه دارویی کشت شود که منابع طبیعی در این راستا تاکنون دو هزار و ۴۰۰ هکتار کشت گیاهان دارویی انجام داده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: همه تلاش دولت یازدهم احیای محیط زیست است و باید بین تخریب و احیا موازنه مثبت ایجاد شود و حتی قدرت بذرکاری، احیا و کشت بیشتر باشد که شاهد افزایش گیاهان و آبدهی قنوات و چشمه ها باشیم و خشکسالی را ریشه کن کنیم.

وی ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری میزان عمران با میزان تخریب هم خوانی ندارد حتی بذرکاری هم انجام گرفته است اما میزان ریشه کن کردن گیاهان در طبیعت بسیار زیاد است.

وی گفت: باید از قاچاق کالاهای موجود در طبیعت مثل زغال و چوب جلوگیری شود چراکه با قطع درختان خشکسالی بیشتر خواهد شد و استان طراوت و شادابی خود را از دست می‌دهد.

محصولات کشاورزی چهارمحال و بختیاری ۲۰ میلیون تن افزایش یافت

مسئول نهاد نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: طی سه سال گذشته محصولات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ۲۰ میلیون تن افزایش یافته است که این مهمر سبب کاهش واردات محصولات کشاورزی شده است.

ابراهیم دهقان با بیان اینکه ۵۰ درصد پروژه هایی که در این استان به بهره برداری رسیده مربوط به جهادکشاورزی است، افزود: ۱۵۰ پروژه در بخش کشاورزی طی یک سال در مناسبت های مختلف افتتاح شده است.

مسئول نهاد نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با وجود اینکه بارندگی در سطح استان کاهش چشمگیری داشته است اما بخش کشاورزی رشد شش درصدی داشته است که این مهم ناشی از برنامه ریزی های منظم و تصمیمات مطلوب و به روز کردن تجهیزات کشاورزی است.

دهقان گفت: جهادکشاورزی با اداره کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری اهداف یکسان دارند و همچنین باید کشت گیاهان دارویی را در سطح استان توسعه دهیم و هرگونه آلودگی که سلامت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد را از بین ببریم.

در این مراسم استاندار چهارمحال و بختیاری به همراه کودکان و نوجوانان کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان اقدام به کاشت درخت کردند.