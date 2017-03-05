مددجویان کمیته امداد نباید دغدغه مسکن داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاعچراغی در دیدار ظهر یکشنبه خود با مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان به میزبانی دفتر خود، ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد، ابراز داشت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما هنوز متاسفانه این اقشار دغدغه مسکن دارند که باید این مهم به زودی رفع شود.

وی ضمن گرامیداشت هفته احسان و نیکو کاری، ابراز داشت: داشتن مسکن آن هم در شب عید، می تواند دغدغه بسیاری از مددجویان کمیته امداد باشد که زندگی آبرومندانه را آرزومند هستند لذا از مسئولان می خواهیم در اسرع وقت به این دغدغه مهم رسیدگی کنند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه در راستای توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد اقدامات خوبی صورت گرفته اما کافی نیست، گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) خدمات بسیار متنوعی را ارائه می دهد که بعضا با به نتیجه رسیدن آنها گره ای از مشکلات برخی افراد گشوده می شود اما باید گفت یکی از مهمترین رسالت های این نهاد انقلابی که به دستور و ابتکار امام راحل(ره) بازگشایی شد، تلاش در راستای محرومیت زدایی است که در این زمینه نیز باید گام های اساسی برداشته شود.

آیت الله شاهچراغی انقلاب اسلامی را از آنِ اقشار ضعیف و مستضعفان دانست و ابراز داشت: کمیته امداد مزین به نام بنیانگذار انقلاب اسلامی است لذا باید سیره و منش آن بزرگوار را الگوی خود قرار دهد پس باید به گونه ای در این نهاد کار کرد که اقشار مستضعف جامعه احساس بیگانگی با جمهوری اسلامی ایران نکنند چرا که این انقلاب به راحتی به دست نیامده است.

وی با بیان اینکه نباید خط و مشی امام خمینی (ره) فراموش شود، افزود: کمیته امداد جای افراد متمول نیست لذا باید مسئولان استانی این نهاد، در گزینش افراد و خانواده های تحت پوشش دقت نظر بیشتری داشته باشند تا خدایی ناکرده اعتماد مردمی از این نهاد سلب نشود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه طبق گزارش مسئولان کمیته امداد استان سمنان، ۱۴هزار خانوار تحت پوشش این ارگان هستند، ابراز داشت: این نشان دهنده اهمیت خدمت رسانی به محرومان استان است.