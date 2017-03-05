کتاب «شهید یدالله ندرلو» در زنجان رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب ملایی یگانه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: شهرداری زنجان در راستای ترویج فر هنگ ایثار و شهادت به تولید محصولات فرهنگی و چاپ کتاب با همکاری دستگاههای دیگر مشارکت دارد.

وی اظهار کرد: ۵ جلد کتاب در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس توسط شخرداری زنجان چاپ شده است.

شهردار زنجان گفت: ۱۸ اسفند ماه سالجاری از کتاب شهید یدالله ندرلو تالیف بابازاده در کار خانه کبریت رونمایی می شود.

یگانه تاکید کرد: در استان زنجان جوانان زیادی در اسفند ماه شهید شدند که باید یاد و خاطره این شهیدان در استان به خوبی ترویج شود.

وی گفت: در استان زنجان از سه هزار شهید که تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران شده است تعداد ۱۹۵ شهید عملیات بیت خیبر،۱۷۱ شهید عملیات بیت المقدس و ۵۱ شهید در اسفند ماه شهید شدند.

شهردار زنجان تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات مهم شهرداری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت چاپ کتاب موضوعی شهدا است.

وی تصریح کرد: این کتاب‌ها بیشتر با موضوعی تاریخ شفاهی و خاطرات دوران دفاع مقدس است و هدف از تألیف و چاپ کتاب‌های موضوعی دفاع مقدس ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین بیان زندگی‌نامه شهدا است.

شهردار زنجان همچنین از تالیف ۴ کتاب در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت در زنجان خبر دادو گفت: در ۱۷ اسفند ماه زنجان ۶۲ شهید را تقدیم نظام کرده و این کتاب های چاپ شده مربوط به زندگی این شهیدان است.