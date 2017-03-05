۱۴۰۰خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان توانمند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی در دیدار بعدازظهر یکشنبه مدیران کمیته امداد استان سمنان به نماینده ولی فقیه در استان به میزبانی دفتر امام جمعه سمنان، ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در این نهاد طی یکسال اخیر، توضیح داد: ۱۰درصد جمعیت ۳۲هزار نفری تحت پوشش کمیته امداد در قالب یکهزار و ۴۰۰خانوار و سه هزار و ۳۰۰مددجو، با حمایت این نهاد، توانمند سازی شدند.

وی افزود: ۴۹۳خانواده دارای زندانی، هشت هزار و ۳۸۴ سالمند، ۵۲۸ بیمار صعب العلاج، هشت هزار و ۷۱۹خانواده مستمری بگیر، ۳۱هزار و ۳۸نفر مددجو و ۱۳هزار و ۹۸۱خانوار در مجموع تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان هستند که ازاین تعداد طی سال جاری، ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر تحت حمایت های درمانی قرار گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه در سالجاری سه هزار و ۲۶۳ نفر تا پایان بهمن ۹۵ آموزش شغل دیدند، گفت: ۷۳۱فرصت شغلی در این اداره کل طی سال۹۵ ایجاد شده که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم ۲۰مورد دیگر را نیز به این آمار بیفزائیم.

رضوی با بیان اینکه هیچ متقاضی مسکن تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان وجود ندارد و این در زمره افتخارات این اداره کل محسوب می شود، ابرازداشت: این آمار تا کنون سابقه نداشته و ماحصل انجام این امور، قطعا با تلاش همکاران ما در شهرستان های هشت گانه استان، رخ داده است.

رضوی بیان داشت: در سال جاری ۱۳۰مسکن توسط کمیته امداد ساخته و یا خریداری شده و همچنین ۳۲۶خانه نیز تعمیرات جزئی تا کلی خود را با حمایت این نهاد انجام داده است لذا امروز در زمینه تامین مسکن برای مددجویان مشکل خاصی را نداریم.

وی با بیان اینکه کمیته امداد به دنبال رفع نیازهای مددجویان است اما استقلال مالی و توانمند سازی آنها را در اولویت قرار می دهد، افزود: باید این فرهنگ در جامعه ما نهادینه شود که کمک بلاعوض می بایست جای خود را به ارائه خدمات دهد تا شاهد ایجاد تحولات به سوی خودکفایی افراد تحت پوشش حرکت کنیم که این امر اما نیازمند اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در قالب رسانه های جمعی، منابر و روحانیان و مبلغان و اقدامات فرهنگی است.