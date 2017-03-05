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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۵۸

رئیس پلیس پیشگیری خراسان جنوبی:

ظرفیت تبلیغات محیطی برای کاهش خسارات چهارشنبه سوری استفاده شود

ظرفیت تبلیغات محیطی برای کاهش خسارات چهارشنبه سوری استفاده شود

بیرجند- رئیس پلیس پیشگیری خراسان جنوبی گفت: باید از ظرفیت تبلیغات محیطی برای کاهش خسارات چهارشنبه سوری استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن شجاعی نسب ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی بیان کرد: برای کاهش خطرات احتمالی چهارشنبه سوری، اقدامات لازم آغاز شده است.

وی با بیان اینکه کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی آغاز شده است، افزود: ورودی های شهرستان ها و استان نیز کنترل می شود.

سرهنگ شجاعی نسب از جمع آوری لاستیک های فرسوده در آپاراتی ها خبر داد و اظهار کرد: تخلیه سطل های زباله نقش بسزایی در کاهش آسیب های چهارشنبه سوری دارد.

رئیس پلیس پیشگیری خراسان جنوبی بیان کرد: مراکز درمانی هم آمادگی پذیرش مصدومین احتمالی چهارشنبه سوری را دارند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه هر ساله با کاهش مصدومین چهارشنبه سوری رو به رو هستیم، افزود: تبلیغات محیطی نقش بسزایی در این امر داشته است.

رئیس پلیس پیشگیری خراسان جنوبی تاکید کرد: باید بیش از پیش از ظرفیت تبلیغات محیطی برای کاهش خسارات چهارشنبه سوری استفاده شود.

وی با اشاره به پدیده کودکان کار و خیابان بیان کرد: متاسفانه علی رغم جمع آوری، هنوز افرادی در چهار راه ها مشاهده می شوند.

سرهنگ شجاعی نسب با اشاره به قوانین جمع آوری متکدیان اظهار کرد: بر اساس قانون وظایف همه سازمان ها و نهادها به خوبی تعیین شده و باید همه به این قوانین اشراف داشته باشند.

کد مطلب 3924056

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