به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن شجاعی نسب ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی بیان کرد: برای کاهش خطرات احتمالی چهارشنبه سوری، اقدامات لازم آغاز شده است.

وی با بیان اینکه کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی آغاز شده است، افزود: ورودی های شهرستان ها و استان نیز کنترل می شود.

سرهنگ شجاعی نسب از جمع آوری لاستیک های فرسوده در آپاراتی ها خبر داد و اظهار کرد: تخلیه سطل های زباله نقش بسزایی در کاهش آسیب های چهارشنبه سوری دارد.

رئیس پلیس پیشگیری خراسان جنوبی بیان کرد: مراکز درمانی هم آمادگی پذیرش مصدومین احتمالی چهارشنبه سوری را دارند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه هر ساله با کاهش مصدومین چهارشنبه سوری رو به رو هستیم، افزود: تبلیغات محیطی نقش بسزایی در این امر داشته است.

رئیس پلیس پیشگیری خراسان جنوبی تاکید کرد: باید بیش از پیش از ظرفیت تبلیغات محیطی برای کاهش خسارات چهارشنبه سوری استفاده شود.

وی با اشاره به پدیده کودکان کار و خیابان بیان کرد: متاسفانه علی رغم جمع آوری، هنوز افرادی در چهار راه ها مشاهده می شوند.

سرهنگ شجاعی نسب با اشاره به قوانین جمع آوری متکدیان اظهار کرد: بر اساس قانون وظایف همه سازمان ها و نهادها به خوبی تعیین شده و باید همه به این قوانین اشراف داشته باشند.