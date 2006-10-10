به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل ستاد خبري بزرگداشت سال پيامبر اعظم (ص) براساس آمار به دست آمده در شش ماهه نخست سال جاري كه توسط خانه كتاب جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است ، 246 عنوان كتاب پيرامون پيامبر گرامي اسلام ( ص) به چاپ رسيده كه از اين ميان 104 عنوان كتاب در فهرست چاپ اولين انتشار كتاب ها قرار دارد .



برپايه اين گزارش ، چاپ 246 عنوان كتاب درشش ماهه نخست با شمارگان مجموعه 1 ميليون و 508 هزار و 900 نسخه در مجموع 63 هزار و 200 صفحه نويد توسعه فرهنگ كتاب و كتابخواني را به جامعه فرهنگي كشور مي دهد .



درسال جاري ازمجموع 246 عنوان كتاب ، 30 عنوان ترجمه و 216 عنوان كتاب تاليفي در فهرست گزارش كتابهاي سال بزرگداشت سال پيامبر اعظم (ص) قرار گرفته اند .



در اين آمار ، كتاب دستورات نبي اكرم در آغاز ماه مبارك رمضان ، خطبه حضرت رسول (ص) با شمارگان 70 نسخه ، بوي گل محمدي نوشته رضا شيرازي با شمارگان 51 هزار نسخه و سيري در شيوه هاي نبوي نوشته استاد مطهري با شمارگان 50 هزار نسخه بيشترين شمارگان چاپ كتاب را به خود اختصاص داده اند .



براساس اين گزارش ، كتاب سنن النبي نوشته علامه سيد محمد حسين طباطبايي ( ره) با شمارگان 107 هزار و 60 نسخه و 15 نوبت تجديد چاپ توسط ناشران مختلف درصدر آمار بيشترين كتاب تجديد چاپ شده قرار گرفته است .

كميته فرهنگي ستاد بزرگداشت سال پيامبر اعظم (ص) ، حمايت از كتب منتشره دراين موضوع را در دستوركارخود قرارداده است كه تاكنون تعدادي از اين كتابها خريداري شده اند .