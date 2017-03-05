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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان خبر داد؛

پذیرش ۱۶۰ اثر در جشنواره و نمایشگاه «مد و لباس ایرانی اسلامی»

پذیرش ۱۶۰ اثر در جشنواره و نمایشگاه «مد و لباس ایرانی اسلامی»

خرم آباد - معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از پذیرش ۱۶۰ اثر در جشنواره و نمایشگاه «مد و لباس ایرانی اسلامی» این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله بهاروند ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان در سخنانی با اشاره به برگزاری جشنواره و نمایشگاه مد و لباس ایرانی اسلامی در خرم آباد اظهار داشت: این جشنواره و نمایشگاه به عنوان کار اول لرستان در این حوزه محسوب می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی بیشتر مردم با وضعیت دوخت و لباس، طراحی و لباس اقوام عنوان کرد و افزود: این تجربه اول استان در راستای ساماندهی مد و لباس است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان اضافه کرد: بنیاد ملی مد و لباس زیر نظر امور هنری و وزارت ارشاد تاسیس شده و در این نمایشگاه ها از تمام فعالین حوزه حجاب و  عفاف تقدیر به عمل خواهد آمد.

بهاروند ادامه داد: در حال حاضر بین هفت تا هشت استان در حال برگزاری این نمایشگاه هستند اما تاکنون هیچ استانی به اندازه استان لرستان اثر نداشته است.

وی بیان داشت: از بین ۳۳۰ اثر این نمایشگاه ۱۶۰ اثر توسط اساتید برگزیده شده و این امر یک رکورد است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین آشنایی با برخی فعالین حوزه دوخت و لباس را از اهداف دیگر این نمایشگاه و جشنواره عنوان کرد.

کد مطلب 3924080

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