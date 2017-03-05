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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

مرگ زن جوان بر اثر برخورد با قطار در خط ۳ مترو

مرگ زن جوان بر اثر برخورد با قطار در خط ۳ مترو

زن جوانی در اثر ورود عامدانه به حریم ریلی در ایستگاه میرزای شیرازی واقع در خط ۳ مترو تهران دچار حادثه شد و فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت متروی تهران در اطلاعیه ای، در خصوص تجاوز به حریم ریلی در ایستگاه میرزای شیرازی تو ضیح داد.

در این اطلاعیه آمده است: شرکت بهره برداری مترو تهران به اطلاع می‌رساند که ساعت ۱۵ و ۱۱ دقیقه عصر امروز، خانمی حدودا ۳۵ ساله به دلیل ورود عامدانه و تجاوز به حریم ریلی در ایستگاه میرزای شیرازی واقع در خط سه مترو تهران دچار حادثه شد و فوت کرد.

به دلیل وقوع این حادثه، قطار در این ایستگاه توقف داشت  که پس از خروج فرد از حریم ریلی حرکت قطارها در خط سه مترو تهران به حالت عادی بازگشت.

کد مطلب 3924082

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