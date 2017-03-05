دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی در خراسان جنوبی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری خراسان جنوبی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز بکار دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی در استان اظهار داشت: این دبیرخانه به پیشنهاد کارگروه فرهنگی اجتماعی استان شکل گرفته است.

عصمت محمودی بیان کرد: با توجه به اینکه جهاد دانشگاهی لینک معتبر بین سیستم اجرایی و سیستم دانشگاهی و علمی است لذا با تصویب کارگروه مصوب شد که دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی به جهاد دانشگاهی استان واگذار شود.

وی با تأکید بر اینکه رفع آسیب های اجتماعی به آسانی نبوده و از عهده یک سازمان به تنهایی ساخته نیست، بیان کرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی با دستور، بخشنامه و آیین نامه مسائل اجتماعی قابل حل نیست.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مسائل اجتماعی و فرهنگی مسئله تغییر رفتار، نگرش و بینش است، عنوان داشت: این ها مبتنی بر شناخت بوده و این شناخت از آموزش نشات می گیرد.

محمودی همچنین همگرایی و هم افزایی بین دستگاه ها را شرط اول کار در حوزه اجتماعی دانست و گفت:دبیرخانه علمی بخشی از کاری که انجام می دهد نیز همین بوده و قرار است که این دبیرخانه فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و سیستم اجرایی راهدفمند و نیاز را اعلام کند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این از مرکز دستورالعمل هایی آمده که نیاز است در استان بومی سازی شود و این در بلند مدت بر عهده دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی خواهد بود.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی ستاد سامان دهی آسیب های اجتماعی و فرهنگی در استان از ابتدای امسال، افزود: در این راستا از سوی وزارت کشور در انعقاد تفاهم نامه با ۹ دستگاه اعتباری به استان اختصاص یافته است.

محمودی با اشاره به اینکه قرار است کار خارق العاده در حوزه آسیب های اجتماعی انجام شود، بیان داشت: این کار فوق العاده قرار نیست معجزه باشد بلکه سرعت عمل بیشتر و دید انسانی به مسائل اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در حوزه اجتماعی کارگاه اول خانواده است، ادامه داد: سیستم دولتی و نظام در این زمینه کار می کند اما بخش اصلی آن به خانواده بازمی گردد.