مخالفان علوم انسانی اسلامی با دین محوری علم مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر حسن رحیم‌پور ازغدی ظهر یکشنبه در نشست تحول علوم انسانی که در دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد اظهار کرد: برخی گمان می کنند تنها راه حل دزدی، قطع دست است در حالیکه این روش تنها یکی از احکام الهی بوده و آخرین روش است زیرا دوقطبی و تضادی بین احکام شرع و حل معضلات دنیوی بشر وجود ندارد.

وی افزود: هرچه علم پیشرفت کرده و در ادامه هرچه پیشرفت کند، بازهم آن چیزی معتبرتر است که بر پایه مسائل و مباحث دینی باشد زیرا اصالت با پروردگار و حق است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در برخی کشورها با مجرم همانند یک بیمار برخورد می شود، ادامه داد: دخالت دادن جبر شرایط، محیط و جنسیت غلط است و می بینم در حال حاضر نوع این برخورد در کشورهای مختلف متفاوت است. حال آنکه در انسان شناسی اسلامی و مبتنی بر حق عواملی هستند که در تصمیم‌گیری انسان دخالت دارند، اما سبب سلب قدرت و اختیار در تصمیم‌گیری‌اش نمی‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه مدل موفق و جامعی از علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور ارائه نکرده‌ایم و باید تلاش کنم تا این کاستی جبران شود؛ در این ۳۸ سال یک نگاه جامع و اجمالی نبوده و مدام دیدگاه‌ها تغییر کرده و اجماعی هم در داخل این مجموعه‌ها وجود ندارد و هنوز نتوانسته‌ایم مدل موفقی ارائه کنیم.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه در نگاه به علوم انسانی اسلامی دو رویکرد، وجود دارد، عنوان کرد: وقتی کسی از علوم انسانی با رویکرد اسلامی سخن می‌گوید، نگاهی ویژه بر این مسئله دارد اما اگر کسی از اساس با علوم انسانی اسلامی لج می‌کند، با اساس اسلامی و اصل دین محوری علوم مشکل دارد و هیچ نوع علمی را علم نمی‌داند و با چنین کسانی اعم از لائیک، مارکسیست، غربی و شرقی باید با زبان خاص خودشان صحبت کرد.

وی گفت: برخی علوم انسانی را به معنی علم نمی شناسند و گمان می کنند تنها علوم تجربی جزو علوم محسوب می شوند زیرا خیلی از موارد تعاریفی غلط و نامعقول دارند، در حالیکه در بررسی ریشه از لحاظ قدمت اولویت علوم با علوم انسانی بوده و ریشه تمام علوم است.