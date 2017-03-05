برگزاری کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله طبسی

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام جمال ایزدی ظهر یکشنبه در نشست خبری که در اداره اوقاف برگزار شد، اظهار کرد: هرسال در ایام هفته وقف، همایشی جهت تجلیل و یادبود فعالان وقف که در تمام زمینه ها فعال بوده اند، برگزار می شود که آخرین آن برای مرحوم آیتالله حسنعلی مروارید برگزار شد.
وی افزود: در سال جاری نیز کنگره بزرگداشت عالم واقف مجاهد آیتالله عباس واعظ طبسی(ره) در مشهد برگزار میشود که از ۱۱ استان کشور شامل خراسان های رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، کرمان، تهران، اصفهان، البرز، فارس، چهارمحالوبختیاری و هرمزگان و در قالب های کتاب، مقاله، پوستر، عکس، داستان، شعر، نرمافزاری، اپلیکیشن و فیلم کوتاه بوده و تاکنون مجموع ۲۷۲ اثر نیز به دبیرخانه این همایش رسیده است.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف خراسانرضوی با بیان اینکه توازن یکسانی بین آثار ارسالی وجود ندارد، ادامه داد: بیشترین آثار دریافت شده به ترتیب در بخش های بخشهای عکس، مقاله، داستان، شعر، کتاب، فیلم کوتاه، پوستر، نرمافزار، اپلیکیشن بوده که بیشترین اثر ۲۰۰ مورد و کمترین آن نیز ۵ مورد بوده است.
وی گفت: این همایش یک تیم علمی پنج نفره با نمایندگانی از حوزه علمیه خراسان، آستان قدس رضوی و ادارهکل اوقاف و امور خیریه خراسانرضوی دارد که پس از دو مرحله ارزیابی و داوری ۱۱ برگزیده از ۹ موضوع کنگره معرفی شد و از دو بخش مقاله و شعر دو برگزیده معرفی شد. برگزیدگان از استانهای خراسانرضوی، جنوبی، تهران، اصفهان و فارس هستند و بیشترین آثار و برگزیدگان با حدود ۱۰۰ اثر و ۵ برگزیده از خراسان رضوی بودند.
ایزدی با اشاره به اینکه این همایش روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه در تالار نور ادارهکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برگزار میشود، بیان کرد: در این برنامه از محضر آیتالله سعیدی تولیت آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) و امامجمعه قم استفاده می کنیم.
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