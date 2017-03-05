انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای لرستان از یک طیف خاص

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر یکشنبه در همایش استانی مجریان، ناظران و بازرسان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان لرستان با بیان اینکه در زمانی زندگی می کنیم که شاهد حاکم بودن مردم سالاری دینی در کشور هستیم اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله همه پرسی در کشور برگزار شد و این امر نشان دهنده این بوده که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه رای مردم استقرار یافته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون ۳۶ انتخابات در کشور برگزار شده است گفت: به طور میانگین ما هر ساله شاهد برگزاری یک انتخابات در کشور بوده ایم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیر مهم کشور محسوب می شوند.

خجسته پور با اشاره به چهار راهبرد مهم برای برگزاری انتخابات در استان لرستان بیان داشت: در جلسه ستاد انتخابات استان اجرای چهار راهبرد اجرای قانون، سلامت انتخابات، امنیت انتخابات و همچنین مشارکت مردم در انتخابات مورد تاکید قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ۲۵ نقطه شهری، دو هزار نقطع روستایی و دو نقطه عشایری لرستان برگزار می شود گفت: در کشور ایران پنج نوع انتخابات همه پرسی، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان به تهیه لیست های ۱۱ گانه هیئت های نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای لرستان اشاره کرد و گفت: در برخی از این لیست های هیئت نظارت افکار عمومی لحاظ نشده و عینیت پیدا نکرده است.

خجسته پور با بیان اینکه در برخی از هئیت نظارت بر انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا تنها از یک جریان و طیف خاص استفاده شده است گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند آسیب هایی متوجه انتخابات می شود.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال سلامت، امنیت و مشارکت مردم در انتخابات هستیم گفت: با یک طیف خاص را نمی توان نظارت عمومی تعریف کرد چرا که با این اقدام نظارت عمومی زیر سوال می رود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه با این اقدام مجریان برای انتخاب معتمدین به واکنش متقابل گرفتار می شوند گفت: با این تقابل ها ممکن است انتخابات به آوردگاه سیاسی تبدیل شود.

خجست پور بر ضرورت تجدید نظر از سوی نمایندگان در رابطه با لیست هیئت های نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد.