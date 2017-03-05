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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۳۳

فرماندار دشتی به مهر خبر داد؛

تمامی مفقودین بخش کاکی دشتی پیدا شدند

تمامی مفقودین بخش کاکی دشتی پیدا شدند

دشتی- فرماندار دشتی با بیان اینکه تمامی گمشدگان بخش کاکی دشتی پیدا شدند،گفت:متاسفانه روز گذشته جسد یکی از مفقودین در رودخانه مند پیدا شد و دو نفر دیگر نیز سالم، نزد خانواده های خود بازگشتند.

غلامرضا مهرجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارشی مبنی بر گم شدن سه نفر در محدوده روستای چاه حسین جمال از توابع بخش کاکی در پنجشنبه شب هفته گذشته عملیات امداد و نجات از همان دقایق اولیه آغاز شد.

وی افزود: با توجه به اینکه خانواده‌های مفقودین حدس می‌زدند این سه نفر در رودخانه مند غرق شده باشند با هماهنگی‌های به عمل آمده تیم غواصی از منطقه دوم دریایی سپاه و جمعیت هلال احمربه محل اعزام شدند.

مهرجو ادامه داد: بعد از تلاش های فراوان جسد یکی از گمشدگان در رودخانه مند در نزدیکی روستای چاه حسین جمال پیدا شد و دو نفر دیگر نیز صحیح سالم به نزد خانواده‌های خود بازگذشتند.

کد مطلب 3924145

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