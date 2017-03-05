تمامی مفقودین بخش کاکی دشتی پیدا شدند

غلامرضا مهرجو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارشی مبنی بر گم شدن سه نفر در محدوده روستای چاه حسین جمال از توابع بخش کاکی در پنجشنبه شب هفته گذشته عملیات امداد و نجات از همان دقایق اولیه آغاز شد.
وی افزود: با توجه به اینکه خانوادههای مفقودین حدس میزدند این سه نفر در رودخانه مند غرق شده باشند با هماهنگیهای به عمل آمده تیم غواصی از منطقه دوم دریایی سپاه و جمعیت هلال احمربه محل اعزام شدند.
مهرجو ادامه داد: بعد از تلاش های فراوان جسد یکی از گمشدگان در رودخانه مند در نزدیکی روستای چاه حسین جمال پیدا شد و دو نفر دیگر نیز صحیح سالم به نزد خانوادههای خود بازگذشتند.
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