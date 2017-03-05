شبکه ایلام در سال آینده ۲۴ ساعته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیروی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۹۵ درصد مناطق استان از شبکه های دیجیتالی برخوردار هستند و هم اکنون ۲۰ شبکه سیما و ۲۰ شبکه رادیویی در سطح استان به صورت دیجیتالی قابل رؤیت و پخش است.

وی در ادامه با تشریح ویژه برنامه های نوروزی این مرکز تصریح کرد: رسانه ملی و در لایه استانی آن مرکز ایلام در مناسبت های مختلف ویژه بنامه های خاصی را تدارک دیده و تقدیم مردم می کند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام با اشاره به اینکه در ایام نوروز، ویژه برنامه هایی همچون جرخه جم، مستند ایلام؛ طنز نسیم و ...، برای پخش از طریق سیمای مرکز ایلام در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در ایام نوروز سعی خواهد شد تا با حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، شاهچراغ و امامزاده علی صالح به صورت زنده ارتباط برقرار و حال و هوای آن اماکن مقدسه را گزارش کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین و بهترین برنامه های در حال پخش از سیمای مرکز ایلام را برنامه پرمخاطب «مانگه شو» ارزیابی کرد و یادآور شد: در آستانه سال تحویل و پس از آن نیز این برنامه تحت عنوان جنگ شادی هرشب و به مدت ۶۰ دقیقه میهمان هم استانی های عزیز و استان های همجوار خواهد بود.

شیروی در ادامه ویژه برنامه های حوزه صدا را تشریح و بیان کرد: در سال ۹۵ با همت حوزه فنی رادیو نما در ایلام راه اندازی شد و از این بستر برای ایام نوروز استفاده های ویزه ای صورت خواهد گرفت.

وی افزود: استان ایلام با داشتن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق هر ساله قدمگاه مردم عاشقی است که برای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) و شهیدان به مناطق عملیاتی این استان سفر می کنند.

وی از آمادگی کامل صدا و سیمای مرکز ایلام برای پوشش رسانه ای مناسب این سفر معنوی خبرداد و افزود :برنامه سازان معاونت سیمای مرکز ایلام از بیست اسفند ماه ۹۵ تا ۱۳ فروردین ۹۶، با استقرار در قرار گاه رسانه ای کاروان راهیان نور در دو یادمان شرهانی دهلران و قلاویزان مهران ، مردم را با حال و هوای کاروان ها ی راهیان نور در استان ایلام همراه می کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام گفت: برنامه های تلویزیونی شبکه استانی ایلام در سال ۹۶ بصورت ۲۴ ساعته پخش خواهد شد.