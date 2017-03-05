پیکان با غلبه بر شهرداری ارومیه فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال پیکان و شهرداری ارومیه برای تعیین فینالیست لیگ برتر از ساعت ۱۶ امروز در خانه والیبال تهران برگزار شد که تیم پیکان توانست با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان و راهی فینال شود.

این دیدار در ست اول و دوم با نتیجه مشابه ۲۵ بر ۲۲ به سود تیم پیکان به پایان رسید. شهرداری ارومیه نیز در ست سوم با نتیجه ۱۸ - ۲۵ موفق به جبران یک ست شد، اما پیکانی ها ست چهارم را هم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود پایان دادند تا در نهایت برنده میدان باشند.

پیش از این تیم بانک سرمایه نیز در بازی دوم پلی آف نیمه نهایی لیگ با پیروزی ۳ بر یک مقابل سایپا توانست به فینال راه یابد.