به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت بعدازظهر یکشنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان با بیان اینکه عملکرد استان همدان در نوروز ۹۵ و همچنین اربعین امسال مثبت بود، اظهار داشت: همدان از استانهای برتر و شایسته کشور در این ایام بود.

وی با بیان اینکه باید تمام تلاش استان همدان به کار گرفته شود تا این موضوع که همدان می تواند میزبان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی باشد، بروز کند و همه آن را بپذیرند و باور کنند، گفت: چنین باوری جز با دقت کافی، دلسوزی و همچنین فراهم کردن امکانات و ملزومات میسر نخواهد شد.

نیکبخت با بیان اینکه زیرساخت جاده ای استان همدان برای گردشگری فراهم است، اظهار داشت: برقراری پرواز همدان - تهران و عتبات پیش از سال باید به نتیجه می رسید که بنابر گفته مسئولان فرودگاه نتیجه مذاکرات ۲۰ اسفندماه اعلام می شود.

وی بابیان اینکه قرار بود طی سه هفته نتیجه اعلام شود که به ۴۵ روز رسیده و هنوز نتیجه مشخص نشده است، گفت: پیشرفت روزانه ریل گذاری راه آهن همدان از سوی اداره کل راه و شهرسازی گزارش داده شده و تا کنون ریل گذاری به یک هزار و ۱۵۲ متر رسیده و تا همدان ۵۶ کیلومتر فاصله دارد.

قطار تا پایان فروردین ماه به همدان خواهد رسید

وی همچنین عنوان کرد: قطار تا پایان فروردین ماه به همدان خواهد رسید چراکه این طرح از تأکیدات رئیس جمهور و از خدمات دولت برای مردم این استان است.

نیکبخت با بیان اینکه شرایط برای تبدیل همدان به مقصد گردشگری مهیا است، یادآور شد: موضوع ایده آلی نیست اگر بگوییم همدان باید مقصد اول گردشگری باشد ولی اگر همت داشته باشیم این نتیجه حاصل خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه رسیدن به مقصد اول گردشگری به چگونگی میزبانی از میهمانان مرتبط است، عنوان کرد: باید دقت، اهمیت و توجه کافی برای تدارک شرایط در میزبانی از گردشگران صورت گیرد.

وی ادامه داد: شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی از ظرفیت های استان همدان برای میزبانی از گردشگران و تبدیل شدن به مقصد گردشگری است.

نیکبخت با اشاره به اینکه استان همدان در سال جاری دو شهر جهانی داشت، خاطرنشان کرد: علاوه بر جهانی شدن لالجین، همدان نیز به عنوان شهر سبز پایدار جهان اسلام معرفی شد اما تبلیغاتی در این خصوص صورت نگرفت.

استاندار همدان خطاب به مسئولان صدا و سیما، یادآور شد: باید آمادگی همدان برای میزبانی از گردشگران در یکی از شبکه های رسانه ملی اعلام شود.

نیکبخت به ضرورت های ایام نوروز اشاره و عنوان کرد: ارزاق و میوه شب عید باید به اندازه کافی مهیا باشد و کیفیت و قیمت مناسب نیز جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه فعالیت نانوایی ها بسیار مهم است چراکه اولین نیاز مسافران، نان است و باید مورد نظارت مکرر قرار بگیرند، گفت: سازمان تعزیرات در ایام تعطیلات نباید خالی باشد.

وی گفت: باید لیست کشیک تعزیرات و دیگر نهادها در ایام نوروز ارائه شود و مدیر یا معاون باید مسئولیت امور را بر عهده گیرد چراکه من، فرد دیگری را نمی پذیرم.

نیکبخت در ادامه یادآور شد: ورودی شهرها باید تمیز نگه داشته شود و راهنمایی و ارائه خدمات در مبادی ورودی به درستی صورت گیرد چراکه مسافران به محض ورود، قضاوت خواهند کرد.

وی افزود: مأمور ویژه ای باید در نظر گرفته شود که حتی یک کالا جز سفال لالجین در فروشگاه های لالجین عرضه نشود.

استاندار همدان با بیان اینکه باید فروشگاه های عرضه کننده کالاهای غیر تولیدات لالجین مورد برخورد قرار گیرند و حتی در صورت توزیع، بسته شوند، یادآور شد: سفال لالجین باید از کالاهای دیگر جدا شود و اگر قرار است، کالایی غیر محصولات لالجین عرضه شود، فروشگاهی جداگانه برای این کالاها شکل گیرد.

ایام نوروز در همدان حضور خواهم داشت

وی با اشاره به اینکه در تمام ایام نوروز در همدان حضور خواهم داشت و هر روز از بخش های مختلف بازدید به عمل خواهم آورد، اضافه کرد: باید اقداماتی انجام شود که مسافران، نوروز را در همدان احساس کنند و موزه ها و اماکن گردشگری، پاکیزه نگه داشته شوند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی رعایت حال مسافران را داشته باشد و کمتر به جریمه کردن رانندگان بپردازد، اظهار داشت: اجازه دهید خاطره بدی از همدان در ذهن مسافران نماند.

استاندار همدان تأکید کرد: هلال احمر، راهداری، بهداشت و درمان و پلیس باید در جاده ها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از اشکالات در سال های قبل این بود که مسافران به همدان آمده اما نمی دانستند کجا باید بروند بنابراین باید پایگاه‌هایی در مبادی ورودی مستقر و نقشه ها برای راهنمایی مسافران به سمت اماکن گردشگری و ستاد اسکان ارائه شود.

استاندار همدان با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و انتظار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری مبنی بر رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: انتظار می رود هر کالای خارجی چه قاچاق و چه غیر قاچاق مورد استفاده قرار نگیرد.