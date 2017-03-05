مرزهای میان سینمای مستند و داستانی شکسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، معین کریم الدینی ظهر یکشنبه در کارگاه «تاثیر جهان سوژه بر روایت در مستندهای شخصیت محور» از برنامه‌های ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اظهار داشت: در فیلم‌های مستندِ شخصیت محور آنچه که داستان را به پیش می‌برد اتفاقات پیرامون یک شخصیت است.

وی با بین اینکه دو نگرش اصلی مستند سازی شامل واقع گرایانه به معنای بیان واقعیت و شکل گرایانه به معنای بیان تصویر است، افزود: شکل گرایان معتقدند چیزی به عنوان امر واقعی وجود ندارد و استفاده از دوربین واقعیت را تحت تاثیر قرار می دهد و اما کارگردان واقع‌گرا واقعیت را از ذهن هنرمندانه خود عبور می دهد تا آن سوژه را برای مخاطب بیان کند.

مستندساز کشورمان با بیان اینکه در سینمای امروز مرزهای بین سینمای مستند و داستانی شکسته شده است، بیان داشت: در ارتباط با سینمای مستند بهتر است از مرحله تحقیق شروع کنیم چراکه فیلمساز باید در رابطه با سوژه به شناختی جامع برسد و باید خودآگاه و ناخودآگاه آن را به صورت کامل بشناسد.

مهمترین وظیفه فیلمساز در مرحله تحقیق اعتلای فرم و محتوای فیلم است

وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه فیلمساز در مرحله تحقیق اعتلای فرم و محتوای فیلم به واسطه شناخت سوژه است، افزود: در ابتدای فیلم باید بتوان جذابیت مورد نظر را برای مخاطب ایجاد کرد و تا یک سوم ابتدایی نباید از شاخه ای به شاخه دیگر پرید.

کریم الدینی با بیان اینکه با ورود به داستان اصلی و پیرنگ فیلمساز ضربه خود را می زند چرا که دغدغه های داستان مشخص شده است، بیان داشت: باید به این نکته توجه داشته بشیم که اگرچه در فیلم می توان خرده پی رنگهای زیادی ایجاد کرد اما همه این ها باید در خدمت پیشبرد پیرنگ اصلی روایت باشد.

مستندساز باید از لحظات متشنج و خالی از پشتوانه فیلم عبور کند

وی اضافه کرد: این نکته نیز حائز اهمیت است که در سینمای مستندِ شخصیت محور، فیلمساز ممکن است در زمان تقابل نیروهای مخالف در مقابل شخصیت و هدف وی، با لحظات متشنجی و خالی از عمق و پشتوانه مواجه شود که باید از آنها عبور کند.

گفتنی است ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان از ۱۵ تا ۱۸ اسفندماه با حضور ۲۹ استان کشور در حال برگزاری است.