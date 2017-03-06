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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۵۷

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

پیش بینی افزایش ۸ درصدی ورود مسافران به خراسان رضوی

پیش بینی افزایش ۸ درصدی ورود مسافران به خراسان رضوی

مشهد ـ استاندار خراسان گفت: طبق پیش‌بینی‌ های صورت گرفته، نوروز ۹۶ بیش از ۱۱ میلیون نفر وارد خراسان رضوی می شوند که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۶تا ۸ درصد افزایش ورودی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا رشیدیان، ظهر دوشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر که در استانداری برگزار شد با اشاره به در پیش رو بودن ایام نوروز، اظهار کرد: زائرانی که وارد مشهد مقدس می شوند در حقیقت مهمان امام رضا (ع) هستند و باید بتوانیم حرمت، خدمات و امنیت زائران امام رضا (ع) را به نحو احسن مهیا کنیم.

وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ های صورت گرفته، نوروز ۹۶ بیش از ۱۱ میلیون نفر وارد خراسان رضوی می شوند که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۶تا ۸ درصد افزایش ورودی خواهیم داشت.

استاندار خراسان رضوی ضمن تقدیر از فعالیت های مهم و موثر آستان قدس رضوی ادامه داد: این فعالیت ها همچنان ادامه داشته و هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زهرا(س) رواق بزرگ حضرت زهرا(س) ویژه بانوان افتتاح می‌شود. همچنین با هماهنگی صورت گرفته میان آستان قدس رضوی و تولیت محترم آن در روز ۲۹ اسفند همایش نخبگان زن ایران و بعضی از کشورهای مسلمان در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه الحمدالله مشکلی برای خدمات دهی به زائران امام هشتم وجود ندارد، عنوان کرد: آمادگی برای مقابله با بحران های احتمالی سفرهای نوروزی از طرف نهادها و سازمان های مربوطه وجود دارد و بیش از ۳۰هزار نفر ظرفیت اسکان اضطراری در مشهد و ۲۰ هزار نفر در استان برای مواقع ضروری پیش‌بینی‌شده است.

رشیدیان اضافه کرد: فعالیت های فرهنگی که بناست صورت بپذیرد باید با محوریت پایتخت فرهنگی جهان اسلام و فرهنگ رضوی بوده و به عنوان راهکار، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی مشهد باید در مبادی ورودی شهر به مسافران بیشتر معرفی شود و همچنین در مکان‌هایی که هویت تاریخی مشهد را نشان می‌دهند مثل میدان ۱۰ دی یا مسجد کرامت، تابلوهایی برای معرفی رویدادها و مکان‌ها نصب شود.

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان آستان قدس رضوی و فرمانداری مشهد، بیان کرد: برای هماهنگی های بیشتر بهتر است دستگاه‌ها و سازمان‌ها با این دو نهاد ارتباط گرفته و نسبت به زمان ورود و خروج آسان زائران در زمان سال‌تحویل و سخنرانی مقام معظم رهبری اقدامات مؤثر را انجام دهند و مدیریت ورود و خروجی امن را برای زائران فراهم آورند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: با اقدامات مناسب راه و شهرسازی پیش‌بینی کرده‌ایم که تصادفات جاده‌ای ۲۵ درصد کاهش یابد اما برای رسیدن به این امر تیم‌های نظارتی، انتظامی و امدادی باید اقدامات خود را به نحو احسن انجام دهند.

کد مطلب 3924167

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