میراث فرهنگی همدان ساماندهی خانه مسافرها را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی رسولی ظهر یکشنبه در ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری همدان با اشاره به اینکه باید شهر را برای پذیرایی مسافران آماده کرد، گفت: ایام نوروز از اقصی نقاط کشور به همدان سفر کرده و همدان را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه از امروز پاکسازی شهر، رنگ‌آمیزی جداول، شستشوی معابر و محلات در شهر همدان آغاز شده است، گفت: کارگاه‌های فضای سبز در حال آماده‌سازی است و گونه‌های فصلی در سطح شهر همدان کاشت می‌شود.

رسولی نصب المان‌ها را از دیگر اقدامات شهرداری همدان برای ایام نوروز دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام شده طراحان متعددی از نقاط محتلف کشور برای شهرداری همدان طرح ارائه دادند.

وی با اشاره به اینکه آماده کردن ستاد استقبال و اسکان مسافران تنها وظیفه شهرداری همدان نیست و همه دستگاه‌ها باید در این راستا کار کنند، اظهار داشت: شرکت‌های خدمات‌رسان برق، گاز، تلفن و آب تاسیساتی در شهر دارند که انتظار می‌رود نسبت به شستشوی آنها اقدام کنند.

شهردار همدان یکی از مشکلات اساسی حوزه گردشگری همدان را فعالیت خانه‌مسافرهای غیرمجاز برشمرد و گفت: ساماندهی خانه مسافرها باید از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان همدان به صورت جدی پیگیری شود تا بتوان نتیجه لازم را در این زمینه به دست آورد.

محلی برای نماینده خانه‌مسافرها در ستاد اسکان مسافران نوروزی شهرداری همدان درنظر گرفته شده است

وی با بیان اینکه محلی برای نماینده خانه‌مسافرها در ستاد اسکان مسافران نوروزی شهرداری همدان درنظر گرفته شده است، عنوان کرد: باید از طریق اداره کل میراث فرهنگی و پلیس اماکن، ساماندهی خانه مسافرها در دستور کار قرار گیرد.

رسولی با اشاره به اینکه متولی اصلی ساماندهی خانه مسافرها اداره کل میراث فرهنگی است، عنوان کرد: این خانه مسافرها باید به گونه‌ای فعالیت کنند که مشکلی در پذیرایی از مهمانان نوروزی ایجاد نشود.

وی عنوان کرد: عملکرد این خانه مسافرها به پای مدیران استان نوشته می‌شود و باید نظارت جدی در این زمینه صورت گیرد.

وی عنوان کرد: برخی از این منازل با قیمت بالا و امکانات پایین به مسافران خدمات می‌دهند که برای نوروز این روند باید تغییر کند چراکه اقدامات سو این گونه افراد سبب آسیب به حوزه گردشگری استان همدان می‌شود.

با نصب دو کانکس در ورودی شهر نمی‌توان مشکل خانه مسافرها را در شهر همدان حل کرد شهردار همدان با اشاره به اینکه شهرداری همدان همکاری لازم را با متولی ساماندهی خانه مسافرهای همدان داشته ولی پیگیری لازم از سوی وی انجام نشده است، گفت: با نصب دو کانکس در ورودی شهر نمی‌توان مشکل خانه مسافرها را در شهر همدان حل کرد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت اسکان مسافران نوروزی با مراکزی است که سرمایه‌گذاری بالایی از گذشته داشته‌اند، بیان کرد: هتل‌ها، مهمانپذیرها و مسافرخانه‌ها در اولویت برای اسکان مسافران نوروزی هستند و ستاد اسکان نوروزی شهرداری همدان نیز باید در این راستا گام بردارد.

رسولی تاکید کرد: فعالیت غیرمجاز خانه مسافرها مشکلاتی را در پی دارد و نباید برای مسافران مشکلاتی ایجاد کند، ولی باید اقدامات جدی در زمینه فرهنگسازی انجام شود تا همدان به صورت درست و منطقی معرفی شود.

وی با بیان اینکه گردشگری و توریست‌پذیری باید به اولویت نخست تبدیل شود، اظهار داشت: ۱۱ هتل و مهمانپذیر در شهر همدان در دست اجرا بوده و این در حالی است که سال‌های گذشته مسافران اعتراض داشتند همدان دارای هتل و مهمانپذیر مناسبی نیست.

شهردار همدان با بیان اینکه سال آینده از ۵ هتل و مهمانپذیر در شهر همدان بهره‌برداری می‌شود، اظهار داشت: تعیین محور گردشگری برای توسعه شهر همدان با توجه تامین زیرساخت‌هایی همچون راه آهن و بزرگراه ضروری است.

رسولی با اشاره به اینکه باید بازار همدان شیفت‌بندی شده و در ایام نوروز به مسافران خدمات دهند، عنوان کرد: ایام نوروز اجازه چادرزنی در پارک‌ها و بوستان‌ها داده نمی شود و انتظار می‌رود مسافران نوروزی این موضوع را رعایت کنند.

۲۶ اسفند ماه امسال فعالیت ستاد اسکان نوروزی شهرداری همدان در مجتمع عین القضات آغاز می‌شود

وی با بیان اینکه از روز شنبه ۲۶ اسفند ماه امسال فعالیت ستاد اسکان نوروزی شهرداری همدان در مجتمع عین القضات آغاز می‌شود، اظهار داشت: ستاد آموزش و پرورش از امروز برای اسکان مسافران نوروزی اعلام آمادگی کرده است.

شهردار همدان با اعلام اینکه شرکت اتوبوسرانی تعطیلی نداشته و باید در ایام تعطیلات نوروز به مسافران و شهروندان خدمات دهد، عنوان کرد: محورهای گردشگری توسط اتوبوسرانی تعیین شده و اتوبوس‌های گردشگری در این محورها خدمات می‌دهند.

معاون شهردار همدان نیز با بیان اینکه بزرگترین و طولانی‌ترین سفره هفت سین در پیاده‌راه بوعلی چیده می‌شود تا بتوان پیاده‌راه بوعلی را به عنوان پروژه شهری و ملی به عنوان ظرفیتی برای شناساندن شهر همدان به کار گرفت، گفت: پیمانکاری که برای ساماندهی خانه مسافرها معرفی شده مجوزات لازم را گرفته ولی باید تمامی اقدامات را در این زمینه انجام دهد.

محمد قدیمی با اشاره به اینکه شهرداری همدان همکاری لازم در زمینه نصب بنرها انجام داده است، عنوان کرد: شهرداری باید برای استقرار کانکس‌ها همکاری می کرد که همین الان نیز آمادگی را دارد ولی پیمانکار موردنظر باید پیگیری لازم را انجام دهد.

دستگاه‌ها و ارگان‌های متولی در ستاد اسکان نوروزی باید نمایندگان خود را تا ۲۰ اسفندماه به معاونت فرهنگی شهرداری همدان معرفی کنند وی با اعلام اینکه دستگاه‌ها و ارگان‌های متولی در ستاد اسکان نوروزی باید نمایندگان خود را تا ۲۰ اسفندماه به معاونت فرهنگی شهرداری همدان معرفی کنند، افزود: ادارات و دستگاه‌های دولتی طی یکی دو سال اخیر در زمینه فضاسازی سردرب ادارات خود ضعیف عمل کرده اند که انتظار می‌رود هر اداره محوطه اداری خود را آذین بندی کند تا فضای شهر همدان را برای یک جشن عمومی در نوروز آماده کنیم.

قدیمی با اعلام اینکه دستگاه‌ها باید آمار اسکان مسافران نوروزی را تا ساعت ۹ صبح هر روز به ستاد اسکان مسافران نوروزی اعلام کنند، عنوان کرد: شورای هماهنگی بانک‌ها نیز باید نسبت به شارژ کردن دستگاه‌های ATM دستور دهد تا مسافران و شهروندان در این زمینه با مشکلی مواجه نشوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهردار همدان عنوان کرد: استقرار چادرهای راهنمای مسافران در تعطیلات عید فطر امسال با عجله انجام شد که این موضوع با انتقاد استاندار همدان مواجه بود بنابراین باید برنامه‌ریزی لازم برای عملکرد مطلوب در نوروز امسال انجام شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان نیز با بیان اینکه از یکم تا ششم فروردین و ۶ تا ۱۳ فروردین شیفت‌بندی اتوبوس‌ها انجام شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات وجود دارد، گفت: نظافت‌ اتوبوس‌ها در اواخر سال انجام می‌شود.

۸ دستگاه اتوبوس گردشگری در مسیرهای ویژه گردشگری همدان خدمات می‌دهند

سیدمحمد پوروخشوری بابیان اینکه ۸ دستگاه اتوبوس گردشگری در مسیرهای ویژه گردشگری همدان خدمات می‌دهند، گفت: ساعت فعالیت اتوبوس ها از ۸ صبح تا ۲۰ شب است.

پوروخشوری با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر همدان برای ارائه خدمات به مسافران و شهروندان آمادگی کامل دارد، گفت: مسیرهای ویژه برای گردشگران در نظر گرفته شده تا با اتوبوس از آنها بازدید کنند و با ظرفیت‌های گردشگری همدان آشنا شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان نیز با اشاره به شیفت‌بندی تاکسی‌ها عنوان کرد: نیمه اول و دوم تعطیلات شیفت‌بندی انجام شده است.

مهرداد خورشیدوند با بیان اینکه مجوز صدور مرخصی ناوگان تاکسی همدان برای ۶۰ درصد در نیمه نخست و ۴۰ درصد در نیمه دوم تعطیلات صادر شده است، عنوان کرد: تاکسی بی‌سیم‌های شهر همدان برای ارائه خدمات مناسب به مسافران و شهروندان در ایام نوروزی فعال هستند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان نیز بابیان اینکه سازمان زیباسازی از ۵ ماه گذشته اقداماتی را برای فضاسازی شهری آغاز کرده است، گفت: نصب المان نوروزی در شهر همدان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته و در ۱۰۰ نقطه شهری المان نوروزی نصب می‌شود.

نقاشی ۳۰ هزار مترمربع فضای شهری

وحید علی ضمیر با بیان اینکه متاسفانه جداره‌سازی و نقاشی دیواری شهر همدان با آسیب و مشکل مواجه است، اظهار داشت: برنامه‌ریزی لازم برای نقاشی ۳۰ هزار مترمربع فضای شهری انجام شده که امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان با اشاره به اینکه مبلمان شهری موردنیاز خریداری شده است، گفت: به پیمانکاران ابلاغ شده در صورت نیاز نسبت به تعمیر و تعویض تاسیسات و مبلمان پارک‌ها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ قطعه انواع نیمکت، وسایل شهری و بازی خریداری شده که در حال نصب است، گفت: تابلوهای شهری و جهت‌نماها به لحاظ کمیت و کیفیت به استانداردها نزدیک شده و به زودی نصب می‌شوند.

علی ضمیر با اعلام اینکه چند برنامه ویژه برای پیاده‌راه بوعلی در ایام نوروز اجرایی می‌شود، اظهار داشت: روشنایی و نورپردازی معابر و خیابان‌های شهری در نوروز از اولویت‌ها محسوب می‌شود.