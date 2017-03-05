به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین حسین توسلی امام جمعه شهرستان پردیس، مرتضی حیدری فرماندار و تعدادی دیگر از مسئولین شهرستان پردیس نمایشگاه دستاوردهای دختران امروز کارآفرینان فردا در سالن ورزشی دبیرستان فطرت شهر پردیس آغاز به کار کرد.
حسینعلی سلیمانی فر در حاشیه بازدید از نمایشگاه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه حاصل تلاش و فعالیت دانشآموزان ۲۴ دبیرستان دخترانه پردیس است که تصمیم گرفتند و اراده کردند که محصولات دستساز خود را در ۲۴ غرفه ارائه کنند.
مدیر آموزش وپرورش شهرستان پردیس افزود: نمایشگاه ابتکار و خلاقیتهای این دانشآموزان به مدت یک هفته در سالن ورزشی دبیرستان فطرت شهر پردیس برپا است، امیدواریم با این اقدام و ارائه محصولات دانشآموزی، نسل امروز را به کارآفرینانی موفق و نمونه در سالهای آینده تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به مهاجر پذیر بودن شهرستان و حضور اقشار و قومیتهای مختلف در منطقه، آشنا شدن دانشآموزان و والدینشان با صنایع دستی و مواد غذایی شهرهای مختلف کشور بهترین دستاورد این نمایشگاه بود.
مدیر آموزش وپرورش شهرستان پردیس اضافه کرد: از ابتدای مهرماه امسال پنج نمایشگاه هویت ملی، کارآفرینی، معماری و... در سطح مدارس شهرستان پردیس برگزار و با استقبال بسیار خوب شهروندان روبرو شده است.
این مسئول در خصوص برنامههای آتی آموزش وپرورش شهرستان پردیس در بحث برگزاری نمایشگاهها، اظهار کرد: به دلیل تازه تاسیس بودن شهر پردیس، و عدم آشنایی دانشآموزان با قومیتهای مختلف تلاش داریم با برگزار کردن این نمایشگاهها به این شهر هویت بدهیم و فرهنگ متناسب با شهر را ایجاد کنیم.
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