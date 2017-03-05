۵۰ سارق در اسلامشهر دستگیر شدند/کشف ۵۵ وسیله نقلیه سرقتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در ده روز گذشته با اجرای طرح های مختلف امنیت اجتماعی و پاکسازی در اسلامشهر و شهرک های حومه آن، شناسایی و برخورد با مجرمان، به همراه افزایش احساس امنیت عمومی در جامعه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

حسن آبادی بیان کرد:در همین مدت ۳۴ معتاد پرخطر و کارتن خواب جمع آوری و به کمپ های مجاز تحویل شد و ۶۹ توزیع کننده مواد مخدر و ۵۰ نفر از سارقان که در امر سرقت منزل و وسایل نقلیه و کیف قاپی فعالیت داشتند دستگیر شده اند.

این مقام انتظامی گفت: در ده روز گذشته ۱۲۱ دستگاه خودرو و ۸۵ دستگاه موتور سیکلت فاقد مدارک توقیف و ۵۰ دستگاه خودرو مسروقه و ۵ دستگاه موتور سیکلت سرقتی در محدوده انتظامی شهرستان اسلامشهر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر ادامه داد: از اولویت های پلیس اسلامشهر ارتقای کیفی احساس امنیت در بین شهروندان، مقابله با تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر، جمع آوری معتادان پر خطر، برخورد با سارقان و اراذل و اوباش در جهت آسایش و روحی و روانی مردم است.



رئیس پلیس اسلامشهر در پایان با قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک،مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.