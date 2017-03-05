پرداخت اصل مالیات تا ۲۵ اسفند ماه بخشودگی ۱۰۰ درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورامیدی در نشست خبری با فعالان رسانه استان که روز یکشنبه در اداره مالیات استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: رسانه ها در ترویج فرهنگ مالیات می توانند موثر عمل کنند و با اطلاع رسانی درست و بموقع مردم را با مزیت های پرداخت مالیات برای اداره کشور آشنا کنند.

وی اضافه کرد: در ۱۱ ماهه امسال در بخش وصول مالیاتها از رشد ۲۴ درصدی برخوردار شدیم که با دریافت ۴۸۸ میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۵۸۳ میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم توانستیم حدود ۹۳ درصد درآمدها را محقق کنیم.

وصول 994 میلیارد تومان مالیات

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین تصریح کرد: در مالیات های مستقیم شاهد رشد ۲۱ درصدی و تحقق ۱۰۱ درصدی آن هستیم که در مجموع با دریافت ۹۹۴ میلیارد تومان مالیات، میزان وصولی ها بیش از ۲۴ درصد رشد یافت.

پورامیدی گفت: از مبالغ وصول شده حدود ۳۰ درصد سهم اشخاص حقیقی، ۱۳ درصد مالیات حقوق شاغلان، ۴ درصد مالیات مشاغل ویک درصد مربوط به مستغلات است و مالیات شرکتها نیز حدود ۲ درصد و ۵۰ درصد نیز سهم کالا و خدمات و ارزش افزوده است.

وی بیان کرد: در حوزه برنامه های عملیاتی نیز اقدامات موثری صورت گرفته و با تلاش مجموعه همکاران خود برای تکریم ارباب رجوع امسال در تیر ماه بدون هیچ افزایشی با مودیان توافق شد و صدور ۱۵ هزار برگ قطعی در مشاغل بند «ج» از آن جمله است.

پورامیدی تصریح کرد: در سال ۹۳ به هر میزان مالیات تعیین شد برای سال ۹۴ هم همان میزان توافق شد و سیاست های سازمان این است که با درک شرایط بازار ورکود حاکم بر آن در راستای تکریم مردم گام بردارد.

به روز رسانی پرونده ها در امور مالیاتی

وی بیان کرد: از دیگر کارهای انجام شده به روز رسانی پرونده هایی بود که بیش از ۵ سال معوقه مالیاتی داشتند که درسال جاری بیش از ۲ هزار پرونده کلان مورد رسیدگی قرار گرفت که این نوع رسیدگی در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یادآورشد: با این روش تمامی پرونده ها به روز رسانی شده و کیفیت خدمات بالا رفته است که در حوزه مشاغل ۹۸ درصد پرونده ها به توافق منجر شد و تنها دو درصد به هیئت های رسیدگی ارجاع داده شد.

وی اضافه کرد: سیاست سازمان این است که پرونده ها بسرعت رسیدگی و مختومه شود زیرا در سالهای گذشته در خصوص اظهارنامه ها مشکلاتی داشتیم و امروز ۵۱ هزار نفر از مودیان به مرحله ۴۵ درصد رسیده اند که حدود ۸۵ درصد مودیان را شامل می شوند که می توانند توافق کنند و کارها تسریع شده است.

پورامیدی اظهارداشت: هر پرونده چهار دوره دارد و هر سال ۴ دوره سه ساله نیز برگزار می شود که در حوزه ارزش افزوده حدود ۲۵ هزار و ۳۹۷ دوره رسیدگی شده است.

دریافت ۸۰۰ میلیارد تومان از معوقات/ درآمد پاک مالیاتی محقق شد

وی در ادامه از دریافت معوقات هم خبرداد و گفت: یکی از منابع ما دریافت معوقات است که امسال با تعامل و همکاری مودیان توانستیم بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از معوقات خود را دریافت کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان اضافه کرد: تاکنون ۴۳ هزار مورد عملکرد اشخاص حقوقی و ۸۸ هزار مورد عملکرد اشخاص حقیقی و مشاغل مورد رسیدگی قرار گرفته و خوشبختانه دیگر تا پایان سال ۹۰ هیچ معوقه ای نداریم.

پورامیدی اضافه کرد: برای اولین بار توانستیم با دریافت معوقات خود به روز شویم و به درآمد پاک مالیاتی برسیم که این موفقیت یک حرکت ارزشمند در استان تلقی می شود.

تحقق اقتصاد مقاومتی با اتکا به مالیات

وی در ادامه بیان کرد:شاه بیت تحقق اقتصاد مقاومتی وقطع وابستگی نفتی با اتکا به مالیات ممکن می شود و با شفاف سازی و اجرای عدالت مالیاتی می توانیم بخوبی کشور را اداره کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین گفت: در بخش هیئت های حل اختلاف اتفاق بسیار خوبی رخ داده و ما توانستیم میانگین نوبت دهی را از ۴ ماه به ۲۵ روز کاهش دهیم که این روند به رضایت مردم نیز منجر شده است.



وی اظهارداشت: در سال ۹۳ مجموع تعداد آراء هیئت ها ۱۳ هزار مورد و در سال ۹۴ تعداد آرای هیئت ها ۱۵ هزار مورد بود که در سال جاری این تعداد به ۲۱ هزار و ۵۰۰ فقره رسیده است.

پورامیدی گفت: همچنین زمینه ای فراهم شد تا هر سه عضو هیئت ها پرونده را بررسی کنند و تجدید دعوت ها از ۳۶ درصد در سال ۹۳ به شش درصد در سال جاری رسید که این کاهش بیانگر رسیدگی دقیق و رضایت مودیان بوده است.

وی اضافه کرد:درسال ۹۳ تعداد ۱۳ هزار رای منجر به قرار شدکه معادل ۲۳ درصد بودو این میزان درسال گذشته به ۲۰ درصد و امسال به ۱۸ درصد رسید.

مدیرکل امور مالیاتی استان یادآورشد: امسال ۲۱ هزار و ۵۰۰ رای صادر شد که حدود ۱۸ درصد آن قرار رسیدگی بود.

پرداخت مالیات ارزش افزوده به شهرداری و دهیاری ها

پورامیدی گفت: اگر مردم در جریان توزیع بخشی از مالیاتهای ارزش افزوده به شهرداری ها و حوزه سلامت و بهداشت برای اجرای طرح های عمرانی قرار گیرند شاید با آرامش خاطر بیشتری نسبت به پرداخت مالیات های خود اقدام کنند و همراهی بیشتری از خود نشان دهند.

وی اضافه کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۱۷۹ میلیارد تومان به عنوان عوارش به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شده است که این میزان با مقایسه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی استان حدود دو برابر و بسیار قابل توجه و تاثیرگذار است.

مدیرکل امور مالیاتی استان تصریح کرد: امروزه دنقش مالیات در توسعه شهری و اجرای طرح های عمرانی و رونق گرفتن مناطق محروم انکارناپذیر است و در شرایطی که شاد رکود ساخت و ساز و فروش تراکم هستیم این اعتبارات که به صورت مستقیم در استان هزینه می شود بسیار تعیین کننده است.

وی اظهارداشت: از مالیات ارزش افزوده حدود ۳ درصد عوارش شهرداری، ۵ درصد خزانه، یک درصد سهم بهداشت و سلامت است و امسال بیش از ۵۶ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به بخش بهداشت و سلامت استان پرداخت شده است.

پورامیدی افزود: در حالی که نسبت مالیات به تامین هزینه های جاری در کشورهای پیشرفته حدود ۹۵ درصد است اینت میزان در کشور ما ۵۵ تا ۵۸ درصد است که بتدریج ما نیز باید این وضعیت را اصلاح کنیم.

توسعه صندوق های مکانیزه در اولویت برنامه مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان در ادامه در خصوص ضرورت تحقق عدالت مالیاتی مطالی بیان کرد و یاداورشد: باید تلاش کنیم تا به سمت عدالت مالیاتی گام برداریم که در این راستا یکی از برنامه ها استفاده از صندوق های مکانیزه است که اگر این طرح به صورت مناسبی در بخش اصناف اجرا شود بسیاری از فرارهای مالیات هم جلوگیری می شود.

اصلاحات قانونی را جدی گرفته ایم/ از سرمایه گذاری حمایت می کنیم

وی بیان کرد: اصلاحات قانونی می تواند مشوق تولید باشد و بر ااس ماده ۱۳۲ و معافیت های داده شده در شهرکهای صنعتی توسعه یافته تا ۵ سال و مناطق محروم تا ۱۰ سال تولیدکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند تا از اشتغال و تولید حمایت شود.

پورامیدی اضافه کرد: همچنین بنگاههای اقتصادی که به ازای هر سال بتوانند ۵۰ نفر را مشغول کار کنند می توانند اگر در مناطق توسعه یافته هستند تا هفت سال و در مناطق محروم تا ۱۳ سال از مالیات معاف شوند.

وی گفت: شرکت های تولیدی، معدنی، مراکز خدماتی مانند هتل ها و مراکز اقامتی می توانند از مشوق های مالیاتی برخوردار شوند و در تولید با انگیزه بیشتری کار کنند.

تسویه مالیات تا ۲۵ اسفند شامل بخشودگی می شود

پورامیدی همچنین با مودیان مالیاتی خبر خوشی داد و اظهارداشت: شرایط ویژه ای را برای مودیان خوش حساب ایجاد کرده ایم و اگر افرادی اصل مالیات خود را تا ۲۵ اسفند ماه تسویه کنند در همه منابع از بخشودگی ۱۰۰ درصدی برخوردار می شوند.

کسب رتبه های برتر کشوری

وی در ادامه این نشست خبری گفت: اداره مالیاتی استان در حوزه اقدامات ویژه بر اساس شاخص های استانی مصوب شورای راهبردی توسعه مدیریت در سال جاری صاحب رتبه برتر شد و در آموزش و پژوهش نیز مقام اول را کسب کرد.

پورامیدی اظهارداشت: همچنن در صیانت از حقوق شهروندی، در میان ۵۳ دستگاه اجرایی، عفاف و حجاب و طرح جامع مالیاتی و امر به معروف و نهی از منکر نیز در ردیف دستگاههای برتر استانی شناخته شدیم.

وی اظهارامیدواری کرد بااجرایی شدن طرح جامع مالیاتی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رفع دغدغه مودیان و متولیان امرگام موثری برداشته شود.



