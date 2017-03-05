طرح ملی نوروزگاه در ۳ شهرستان گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی عصر یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در نوروز سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: برحسب اعلام از سوی ستاد خدمات سفر کشور برای هر استان شعاری انتخاب‌ و تصویب می‌شود که ما شعار «گلستان پایتخت اکوتوریسم ایران» را انتخاب کردیم.

وی بابیان اینکه ما مدعی هستیم گلستان پایتخت طبیعت‎گردی کشور بوده، تصریح کرد: مدیران و مسئولان باید در مکاتبات اداری و چاپ بنر و بروشور به این مهم توجه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان اظهار کرد: با توجه به موفقیت طرح ملی نوروز گاه‎ در سال گذشته در سال جاری این برنامه در سه شهرستان گرگان، آق‌قلا و گنبدکاووس برگزار و این آمادگی وجود دارد که این برنامه در تمامی ۱۴ شهرستان استان اجرا شود.

کریمی افزود: ثبت جهانی آیین نوروز با مشارکت ۱۲ کشور انجام‌شده و به همین دلیل تلاش می‌شود جشنواره‌های اقوام و روستایی با محوریت نوروز در گلستان برگزار شود.

استفاده از ظرفیت سمن های بخش گردشگری برای نخستین بار در گلستان

وی تصریح کرد: راه اندازی بازارچه صنایع‌دستی، تهیه و توزیع بروشور معرفی استان، راه‌اندازی طرح همیاری گردشگر با همکاری آموزش‌وپرورش، ساماندهی خانه مسافر، برگزاری ۵۰ جشنواره روستایی، استفاده از ظرفیت سمن‎ها و تشکل‎های گردشگری برای نخستین بار در ایام نوروز، برپایی نمایشگاه مشترک با استان خراسان شمالی و مازندران، معرفی جاذبه‎های گردشگری از طریق صداوسیما ازجمله برنامه‌هایی است که برای ایام عید نوروز در نظر گرفته‌شده است.

کریمی گفت: سال گذشته در حوزه بررسی شکایات تنها یک شکایت ثبت‌شده بود که بلافاصله مرتفع شد و امیدواریم در سال جاری تعداد این شکایات به صفر برسد.