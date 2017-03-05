طرح ملی نوروزگاه در ۳ شهرستان گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی عصر یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در نوروز سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: برحسب اعلام از سوی ستاد خدمات سفر کشور برای هر استان شعاری انتخاب و تصویب میشود که ما شعار «گلستان پایتخت اکوتوریسم ایران» را انتخاب کردیم.
وی بابیان اینکه ما مدعی هستیم گلستان پایتخت طبیعتگردی کشور بوده، تصریح کرد: مدیران و مسئولان باید در مکاتبات اداری و چاپ بنر و بروشور به این مهم توجه کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان اظهار کرد: با توجه به موفقیت طرح ملی نوروز گاه در سال گذشته در سال جاری این برنامه در سه شهرستان گرگان، آققلا و گنبدکاووس برگزار و این آمادگی وجود دارد که این برنامه در تمامی ۱۴ شهرستان استان اجرا شود.
کریمی افزود: ثبت جهانی آیین نوروز با مشارکت ۱۲ کشور انجامشده و به همین دلیل تلاش میشود جشنوارههای اقوام و روستایی با محوریت نوروز در گلستان برگزار شود.
استفاده از ظرفیت سمن های بخش گردشگری برای نخستین بار در گلستان
وی تصریح کرد: راه اندازی بازارچه صنایعدستی، تهیه و توزیع بروشور معرفی استان، راهاندازی طرح همیاری گردشگر با همکاری آموزشوپرورش، ساماندهی خانه مسافر، برگزاری ۵۰ جشنواره روستایی، استفاده از ظرفیت سمنها و تشکلهای گردشگری برای نخستین بار در ایام نوروز، برپایی نمایشگاه مشترک با استان خراسان شمالی و مازندران، معرفی جاذبههای گردشگری از طریق صداوسیما ازجمله برنامههایی است که برای ایام عید نوروز در نظر گرفتهشده است.
کریمی گفت: سال گذشته در حوزه بررسی شکایات تنها یک شکایت ثبتشده بود که بلافاصله مرتفع شد و امیدواریم در سال جاری تعداد این شکایات به صفر برسد.
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