مشارکت هزارمیلیارد تومانی خیران/برگزاری جشن نیکوکاری ۱۸تا۲۰ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری در نشست خبری با اشاره به مشارکت یک هزار و ۲۲۰میلیارد تومانی خیران و نیکوکاران در ۱۱ماهه سال جاری برای کمک به رفع مشکلات نیازمندان گفت: ترویج فرهنگ انفاق و نوعدوستی ،آموزش و فرهنگ سازی در مدارس در بین دانش آموزان و نونهالان ، آشنایی مردم با آموزه های دینی، ارتباط گیری موثر با بنگاه های اقتصادی از جمله برنامه های کمیته امداد برای مشارکت بیش از پیش خیران برای رفع محرومیت در کشور به شمار می آید.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه ۵۳ درصد از کمک هایی که از سوی خیران در اختیار کمیته امداد قرار می گیرد، به صورت نقدی است، مطرح کرد: در صورتی که میزان خدمات نقدی ارائه شده خیران به کمیته امداد افزایش داشته باشد با توجه به شناخت و شناسایی مددکاران این نهاد از نیاز محرومان، می توان کیفیت خدمات دهی به آنان را افزایش داد.

ذوالفقاری با تاکید بر اینکه کمیته امداد تمامی شیوه ها و دستور العمل های جمع آوری کمک های مردمی را مورد بازبینی و کارشناسی قرار داده است، اظهار کرد: به همین جهت علاوه بر تعامل بیش از پیش کمیته امداد با خیریه ها، هم پوشانی و تشابه روند جمع آوری توزیع کمک های مردمی کمیته امداد و موسسات خیریه نیز اصلاح شده است .

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه حوزه مشارکت های مردمی موظف به جلب کمک های خیران در حوزه های تخصصی است، افزود: امسال با توجه به سیاست های جذب مشارکت های مردمی که در هیات امناء به تصویب رسید، کمیته امداد موظف است علاوه بر جذب مشارکت های همگانی، برای دریافت مشارکت های تخصصی در زمینه های جهیزیه ، فرهنگی ، معیشت ، مسکن مددجوی ، کار آفرینی و دیگر سرفصل های خدمات دهی شده نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

ذوالفقاری از برگزاری جشن نیکوکاری در روزهای ۱۸-۱۹-۲۰ اسفند ماه سال جاری خبر داد و گفت: بر خلاف سال های گذشته که این جشن در سه روز برگزار می شد امسال جمع آوری کمک های خیران از ابتدای دی ماه آغاز شده است و این در حالی است که هرچند دو روز به زمان برگزاری جشن مانده است اما برخی استان ها موفق به جذب حدود ۲۵ درصد بیش از اعتبارات پیش بینی شده شده اند که با احتساب این موضوع می توان گفت که تا کنون حدود ۴۰ میلیارد تومان برای جشن نیکوکاری جمع آوری شده که این میزان نسبت به مشارکت های مردمی در جشن نیکوکاری سال گذشته ۹۲ درصد رشد داشته است .

وی در ادامه به راهبردهای اصلی حوزه مشارکت های مردمی اشاره و خاطر نشان کرد: پاسخگویی به نیاز محرومان در پایان سال، پایین آوردن میانگین سنی خیران و مشارکت جوانان در کمک به نیازمندان و افزایش مشارکت دانش آموزان در کمک به هم کلاسی ها و همنوعان خود نقطه عطفی در رسیدن به رفع کامل محرومیت در کشور است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی در پایان با دعوت از مردم خیر کشور برای حضور در جشن نیکوکاری گفت: :با فرا رسیدن سال نو ایتام و محرومان نیز مانند دیگر افراد جامعه نیازمند تهیه پوشاک هستند که اگر مشارکت های مردمی در جشن نیکوکاری افزایش بیشتری داشته باشد، حمایت های این نهاد نیز از مددجویان افزایش پیدا می کند.

*رشد ۱۸ درصدی کمک های حامیان به ایتام در سال ۹۵

در ادامه این نشست ابوالقاسم رستگار، مدیر کل انفاقات و صدقات و امور اجرایی مشارکت های کمیته امداد، افزود: هم اکنون ۷۰ هزار نفر از ایتام تحت پوشش این نهاد فاقد مسکن هستند که بر اساس پیش بینی های انجام شده در نظر داریم در طرح " بام مهر" تمامی ایتام ظرف سه سال آینده خانه دار شوند.

رستگار با بیان اینکه حامیان طرح اکرام و ایتام در ۱۱ ماه سال جاری ۳۱۴ میلیارد تومان به ایتام تحت حمایت خود کمک کرده اند که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است، مطرح کرد: میانگین سرانه دریافتی هر یتیم از سوی حامی ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان است اما این رقم در استان های مختلف بر اساس توان اقتصادی حامیان متفاوت است، به عنوان مثال در استان قم سرانه هر یتیم در طرح اکرام ۳۱۰ هزار تومان اما در استان سیستان و بلوچستان ۲۷ هزار تومان است.

همچنین بهمن دستاری، مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه در ادامه این نشست با اشاره به وجود ۹۵۷ مرکز نیکوکاری فعال در سطح کشور مطرح کرد: طی ۱۱ ماه سال جاری، ۱۵۰ میلیارد تومان در قالب کالا، خدمات و پرداخت‌های نقدی جمع آوری و بین نیازمندان و محرومان توزیع شده است .

وی با بیان اینکه بیش از شش هزار و ۳۰۰ تشکل مردم نهاد سازماندهی شده است،اظهار کرد: همچنین یک هزار و ۲۵۰ موسسه خیریه با کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری دارند؛ ۵۳ درصد از مراکز نیکوکاری نامبرده در مناطقی از شهرها که ساکنان آن‌ها از درآمد بالایی برخوردار هستند، قرار گرفته و ۱۷ درصد نیز در مناطق محروم تشکیل شده اند.

در پایان این نشست، نجفعلی انتظاری، مدیر کل امور اجرایی زکات کمیته امداد گفت: طی ۱۱ ماهه سال جاری ۲۴۰ میلیارد تومان زکات از خیران سراسر کشور جمع آوری شده است که ۱۲۰میلیارد تومان زکات واجب، ۷۲ میلیارد تومان زکات مستحب و ۴۸ میلیارد تومان زکات فطره و کفاره است، که این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

انتظاری با اشاره به اینکه استان های گلستان، فارس و آذربایجان شرقی بیشترین میزان جمع آوری زکات در کشور را به خود اختصاص داده اند، گفت: ۵۷ میلیارد تومان معادل ۲۴ درصد زکات های جمع آوری شده در کشور در طرح های عمرانی و ۱۸۳ میلیارد تومان معادل ۷۶ درصد زکات برای کمک به نیازمندان هزینه شده است.

شایسته ذکر است، خیران می توانند از طریق شماره گیری #۱*۸۸۷۷* در جشن نیکوکاری مشارکت داشته باشند.