حسن شکراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه اعضای هلال‌احمر استان سمنان به‌صورت داوطلبانه طی ایام نوروز از ساعت هشت الی ۲۰ آماده میزبانی از زائران علی بن موسی‌الرضا(ع) هستند، ابراز داشت: نیروهای داوطلب هلال‌احمر طی ایام نوروز در ۱۹ پایگاه طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، شامل ۱۰ پایگاه سلامت، هشت پایگاه سحاب و هشت پایگاه فضای دوستدار کودک طی ایام نوروز در سرتاسر استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ۲۰۰ نفر از اعضای هلال‌احمر با ارائه بروشورهای تبلیغاتی هلال‌احمر، نقشه راه‌ها و مراکز کشیک هر شهرستان و ارائه سالنامه کمک‌های اولیه طی ۱۹ روز ایام نوروز آماده میزبانی از مسافران هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان ضمن تشریح مهم‌ترین برنامه‌های صورت گرفته طی سال جاری در سازمان جوانان هلال‌احمر، ابراز داشت: برگزاری دوره آموزش ایدز ویژه اعضا و عموم مردم برای یک هزار و ۴۵۰ نفر، برگزاری دو دوره پیشگیری از اعتیاد ۸۰ نفر، آموزش کمک‌های اولیه چهار هزار نفر، آموزش مهارت‌های داوطلبی هفت هزار و ۷۰۰ نفر، برنامه‌های اوقات فراغت سه هزار و ۵۰۰ نفر و برگزاری دوره‌های اردوهای جهادی کاروان نیکوکاری ازجمله اقدامات شاخص هلال‌احمر در طی سال جاری محسوب می‌شود.

شکراللهی بابیان اینکه این سازمان در کل استان سمنان پنج هزار عضو ثبت‌شده و ۲۰ هزار اعضای فعال دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین رویداد ورزشی در امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان سمنان برگزاری مسابقات طرح آماده دادرس در سراسر استان بود که شهرستان شاهرود در بخش خواهران مقام اول کشور را کسب کرد.

وی افزود: ۲۰ تیم امداد و نجات با مشارکت ۱۰۰ نفر نیز طی ایام نوروز آماده پذیرایی از مسافران هستند که دراین‌بین همه تدابیر شامل بررسی امکانات پایگاه‌های هلال‌احمر اعم از دارو، مواد غذایی موردبررسی قرار گرفت و امیدواریم با ارائه خدمات بتوانیم میزبان خوبی برای زائران علی بن موسی‌الرضا(ع) باشیم.