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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۹

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دماوند:

آماده باش پایگاه های فوریت پزشکی دماوند تا ۱۵ فروردین

آماده باش پایگاه های فوریت پزشکی دماوند تا ۱۵ فروردین

دماوند-رییس مرکز فوریت‌های پزشکی و حوادث شهرستان دماوند از آماده باش پایگاه های فوریت پزشکی دماوند از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین خبر داد.

مسعود علیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده نوروز امسال اظهار کرد: تمام پایگاه ها و همکاران ما از ۲۵ اسفند ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ماه سال جدید آمادگی لازم را دارند و آماده باش هستند.

وی ادامه داد: در شهرستان دماوند ۹ پایگاه عملیاتی مستقر است و همچنین یک مرکز پیام نیز مستقر در گیلاوند پاسخگوی تماس شهروندان است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و حوادث شهرستان دماوند در خصوص چهارشنبه آخر سال گفت: در چهارشنبه آخر سال گذشته، ۱۱ مورد سوختگی در این شهرستان رخ داده است که امیدواریم در سال جاری این موارد به صفر کاهش یابد.

آموزش والدین به فرزندان در کاهش سوانح موثر است

علیان در خصوص خطرات آتش بازی تصریح کرد: مواد محترقه را نباید در جیب و کیف نگهداری کرد چون احتمال منفجر شدن آنها وجود دارد و همچنین نباید مواد محترقه و منفجره را به سوی شخص دیگری پرتاپ کرد.

وی ادامه داد: آموزش والدین به فرزندان می تواند نقش مؤثری در کاهش خطرات و سوانح احتمالی داشته باشد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و حوادث شهرستان دماوند اضافه کرد: از شهروندان می خواهیم امسال در راستای کاهش خطرات و حوادث احتمالی مراقب فرزندان خود باشند تا سال خوبی را بدون دغدغه و ناراحتی آغاز کنند.

کد مطلب 3924235

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