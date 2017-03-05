فعالیت ۶۵۴ کانون فرهنگی مساجد در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت، عصر یکشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به کارکردهای مختلف کانون های مساجد، اظهار کرد: برنامه های قرآنی، فرهنگی، مهارت‎های فنی و حرفه‎ای، هنری، آموزش و پژوهش، اردویی، مناسبتی مانند شهادت‎ها، وفات‎ها و مناسبت‎های مذهبی و ملی، مسابقات، کتاب و کتابخوانی، فضای مجازی و اطلاع‎رسانی و تبلیغات، طرح اوقات فراغت، فعالیت‎های ویژه و اختصاصی مانند تاسیس گروه‎های تئاتر و انتشار نشریات از فعالیت های کانون هستند.

حجت الاسلام فضیلت افزود: ۶۵۴ کانون مساجد در گلستان فعالیت دارند که تعداد این کانون ها در سال ۹۴، ۶۱۰ مورد بوده است در سال های ۹۲ تا ۹۵ نیز ۴۱۴ کانون تاسیس شده است.

وی اظهار کرد: در سال های ۸۴ تا ۸۶ هیچ کانون تخصصی در استان وجود نداشت اما در سال ۸۷ فعالیت چهار کانون آغاز شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: میزان کانون‎های تخصصی در سال جاری به ۱۸ مورد رسیده است.

وی افزود: در سال های ۸۴ تا ۸۸ نشریات تجربی در کانون مساجد فعالیت نداشتند اما امسال این موضوع به ۲۸ مورد رسیده است.

وی تصریح کرد: ۴۳ گروه سرود، ۲۷ گروه تئاتر، ۳۸ کتابدار بیمه شده و ۳۲ مدیر کانون بیمه شده در کانون مساجد استان فعالیت دارند.

مدیرکل فرهنگی و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در حال حاضر تعداد ۲۵۲ هزار و ۸۱۱ عنوان کتاب در کتابخانه‎های کانون مساجد استان گلستان وجود دارد.

مهدی بیکی، مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد گلستان هم در این نشست اظهار کرد: امسال بیست و چهارمین سالروز تاسیس کانون فرهنگی و هنری مساجد در پیش داریم که به همین منظور برنامه های اجرا خواهد شد.

وی افزود:در ستاد عالی در موضوع اوقات فراغت استان گلستان توانسته جزو پنج استان برتر کشور شناخته شود که در جشنواره‎های همچون نماز، سرود و تفسیر هم توانستیم حائض رتبه شویم که در مجموع امسال ۲۶ عنوان افتخار کسب کردیم.

وی تصریح کرد: یک میلیارد و ۷۵ میلون و ۸۰۰ هزار تومان اعتبار در خصوص کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان گلستان در نظر گرفته شد که در سال گذشته ما از ۶۱۰ کانون برخوردا بودیم و این اعتبار به نسبت این تعداد کانون در نظر گرفته شد.

مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد گلستان از فعالیت ۶۵۴ کانون در استان در سال جاری خبر داد و گفت: به نسبت همین تعداد کانون‎ها برای سال آینده اعتبار تخصیص داده خواهد شد که برای تاسیس هر کانون فرهنگی و هنری مساجد میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعتبار پرداخت می شود.