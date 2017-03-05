تداوم پیشروی های حشد شعبی عراق در شرق تلعفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع عراقی از ادامه پیشروی های نیروهای حشد الشعبی در شرق تلعفر در استان نینوا خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نیروهای مردمی بر سلسله جبال منتهی به جاده العیاضیه در نزدیکی روستای الخنازیر در شرق تلعفر مسلط شدند.

این در حالی است که نیروهای عراقی به پیشروی های خود در غرب موصل ادامه می دهند.

از سوی دیگر سرلشگر انور حمه فرمانده نیروی هوایی عراق با اشاره به دستاوردهای نیروی هوایی ضد داعش و انهدام مواضع تکفیری ها در استان نینوا اعلام کرد: در هدف قرار دادن ابوبکر البغدادی حتی اگر در خارج از عراق باشد تردید نمی کنیم.

وی افزود: نیروهای هوایی در رقم زدن سرنوشت نبرد موصل نقش به سزایی ایفا می کند و با نیروهای زمینی هماهنگ عمل می کند.

این درحالی است که منابع عراقی از ضربات نیروی هوایی عراق به مواضع و انبارهای مهمات داعش در غرب تلعفر خبر دادند و اعلام کردند: این حملات با هدایت نیروهای حشد شعبی در عرصه زمینی حاصل شده است.