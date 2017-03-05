تنها راه نجات جامعه بشری عمل به دستورات قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از منتخبان و برگزیدگان بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در مراحل استانی و کشوری به شخصیت میرسیدعلی همدانی اشاره کرد و گفت: وی یکی از بزرگان و افتخارات همدان است اما همدانی‌ها او را نمی‌شناسند.

آیت الله محمدی با بیان اینکه میرسیدعلی همدانی ۳۷ هزار نفر را به دین اسلام دعوت کرد، گفت: میرسیدعلی همدانی با قرآن انس گرفت و در مسیر تبلیغ دین اسلام گام برداشت.

نماینده‌ ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه در حق قرآن جفا کرده‌ایم و اگر آن‌گونه که باید به قرآن توجه می‌کردیم وضع جهان اسلام و دنیا این گونه نبود، گفت: قرآن را باید در میدان عمل قرار داد و دستورات آن را اجرا کرد.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه قرآن کریم از روند بی‌گناه‌کشی جلوگیری کرد، گفت: در زمان جاهلیت دختران را زنده به‌گور و پسران را برای لقمه‌ای نان می‌کشتند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه قرآن زمانی از هجران نجات می‌یابد که آن را عملیاتی کنیم، گفت: تنها راه نجات جامعه بشری انس و عمل به دستورات قرآن است.

آیت الله محمدی بابیان اینکه یکی از مسائلی که مرا وسوسه کرده تا مسئله استعفای خود را مطرح کنم این است که با این شرایط کاری نمی‌شود آن طور که باید به قرآن پرداخت و اگر فراغت بود بهتر می‌توانستم به این موضوع بپردازم، گفت: تنها راه نجات روزگار سیاه جوامع امروزی انس با قرآن است.

وی ناهنجاری‌های جامعه را نشان دهنده دوری از قرآن دانست و گفت: افزایش طلاق و کاهش ازدواج از عوامل دوری از قرآن است.