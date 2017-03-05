درآمدهای حاصل از املاک بنیاد مستضعفان در استان هزینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید علی اکبر پرویزی در دیدار جمعی از اعضای شورای شهر بیرجند با اشاره به مباحثی نظیر طرح فرزان، زمین های موسوم به املاک موسوی و موزه دفاع مقدس تصریح کرد: از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ در اصلاح طرح های جامع و تفصیلی شهر بیرجند استفاده شده و بگونه ای برنامه ریزی شود تا مشکلات و معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود در شهر از سوی مسئولین ذی ربط مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت شوراها در راستای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی، تصریح کرد: باور دولت تدبیر و امید تقویت شوراها به منظور تصمیم گیری در کلیه امور شهری است.

استاندار خراسان جنوبی، با اشاره به تراکم نیروی انسانی در بدنه دولت و عدم کارایی برخی از بخش های دولتی بر اهمیت بهره گیری از ظرفیت مردم و بخش خصوصی تاکید کرد.

وی افزود: کاهش تصدی گری امور توسط دولت از سیاست های کاری دولت یازدهم است ، از این رو با عنایت به تاکید رئیس جمهوری به وزراء مبنی بر واگذاری امور به بخش های خصوصی، این آمادگی وجود دارد تا اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی و به طور کلی طرح ها و پروژه های نیمه تمام به شرط عدم تغییر کاربری در آینده به مردم واگذار شود.

پرویزی، به تنوع وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به این امر، نباید انتظار داشت که همه امور محوله بدون اشکال و با تضمین صددرصدی موفقیت حاصل شود بلکه با اولویت بندی مشکلات پیش رو بسیاری از مسائل مهم قابل حل خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت بهره گیری بهتر از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ در اصلاح طرح های جامع و تفصیلی شهر بیرجند افزود: مشکلات و معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود در شهرنباید نادیده گرفته شود.

استاندار خراسان جنوبی، با اشاره به لزوم بررسی و تایید اولیه طرح های شهری توسط اعضای شورا، شهردار و فرماندار شهرستان تصریح کرد: شهرداری ها در موضوعاتی نظیر واگذاری املاک و عقب نشینی ها توسط مردم؛ حداقل امتیازاتی را به میزان قیمت روز و حتی بالاتر برای مالکین در نظر بگیرند.

پرویزی، با اشاره به دو برابر شدن کمک دولت به شهرداری های استان در ماه های گذشته، گفت: با توجه به مسائل و مشکلات عدیده مهرشهر از جمله آسفالت معابر، مساعدت لازم در خصوص تامین قیر مورد نیاز برای انجام این طرح از طریق استانداری صورت خواهد گرفت.

وی موضوع جابجایی صنوف مزاحم و آلاینده در سطح شهر بیرجند را حیاتی دانست و اضافه کرد: در این خصوص با توجه به اهمیت امر نیاز است جلسات تخصصی مورد نیاز برگزار شود؛ این در حالیست که این آماگی وجود دارد تا توافقات لازم را برای حل این معضل به انجام برسانیم.

در این جلسه جمعی از اعضای شورای شهر بیرجند ضمن حمایت از سیاست های اجتماعی و فرهنگی دولت تدبیر و امید، موضوعاتی همچون تعیین تکلیف اراضی موسوم به زمین های موسوی، انتقال صنایع آلاینده به خارج از محدوده شهری، رفع برخی مشکلات مهرشهر، تقویت دبیرخانه شورای فرهنگی استان و... را مورد تاکید قرار دادند.