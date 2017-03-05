به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از شکست دو بر صفر شامگاه یکشنبه تیمش برابر پرسپولیس به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی گفت: متاسفانه در دقیقه پنج دروازه بانمان را از دست دادیم و ۹۰ دقیقه ۱۰ نفره بودیم. با این اخراج تمام تفکرات ما بهم ریخت. جلوی پرسپولیس با یک بازیکن کمتر بازی کردن سخت است. حریف هم استفاده کرد و ما را شکست داد.

وی در مورد دلایل تعویض ایمان مبعلی پس از اخراج دروازه بان تیمش گفت: راه دیگری نداشتم.

علی دایی در مورد اینکه معمولا تیم های ۱۰ نفره محکم تر بازی می کنند گفت: متاسفانه بازیکنانم امروز خوب نبودند و در بیست دقیقه پایانی دیگر توان بازی کردن نداشتند. فقط سه تعویض داشتیم که یکی را به اجبار انجام دادیم و دو تای دیگر را هم در دقایق پایانی انجام دادیم که متاسفانه گل دوم را خوردیم و نتوانستیم کاری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما به پرسپولیس باختیم. به تیمی که با فاصله در صدر جدول است. این تیم بازیکنان خوبی دارد اما ما درون دروازه مشکل داریم. از ابتدای فصل از باشگاه خواسته بودیم که یک دروازه بان خوب جذب کنند اما انجام نشد. ما با دروازه بان سوریه تمام کرده بودیم اما به خاطر ۳۰ - ۴۰ هزار دلار به توافق نرسیدند.

علی دایی خاطرنشان کرد: با دیدن تیم نفت یادم تیم محلی مان در اردبیل افتادم. وضعیت تیم ما بهم ریخته است. همین دروازه بان جوان ما را که بازیکن مقاومت بوده چکش برگشت خورده و دژبان می آید می بردش. با شرایطی که تیم ما دارد باید جزو سه تیم انتهای جدول باشیم. دیروز هم ما را در زمین راه ندادند. فردا هم نمی دانیم کجا باید تمرین کنیم. زمینی که هیچ چیزی ندارد اصلا نمی دانم اینها چه کسانی هستند و از کجا آمدند در نفت. وقتی هم که زنگ می زنیم کسی جواب نمی دهد و پاسخگو نیستند. نمی دانیم هدف شان از حضور در فوتبال چیست.

دایی ادامه داد: وضعیت تیم ما خیلی فجیع است. مدیرعامل ما مدام خواهش می کند که حرف نزنم. چقدر من سکوت کنم و حرف نزنم. من مانده ام. صد رحمت به صبایی های فصل قبل. در این تیم چیزهای جدیدی را تجربه کرده ام. امسال هیچکسی نیامده به ما سر بزند. فقط وعده و وعید. می دانم اینها پوچ هستند. یک روز قبل از بازی هیچکس سر به ما نمی زند. کوچکترین چیز زمین تمرین است که آن را هم نمی توانند تامین کنند.

وی افزود: مجبور هستیم با این تیم کار کنیم و این تیم قطعا پایین تر خواهد آمد. متولی فوتبال ما باید به این مسئله رسیدگی کند. قبلا هم گفتم فقط خارجی ها می توانند حق و حقوشان را بگیرند و ما ایرانی ها نمی توانیم. ما باید به کمیته انضباطی شکایت کنیم اما این کمیته ضمانت اجرایی ندارد. اگر برویم دادگاه شکایت کنیم اینها نمی آیند قرارداد ببندند و ۵۰ نفر را بیچاره و بدبخت کنند.

دایی ادامه داد: وضعیت اسفناکی داریم. اما تا دلتان بخواهد خبرچین و خبر ببر و بیار می فرستند. هیچ کاری نکردند بعد می آیند بازیکنی را که مصاحبه کرده به کمیته انضباطی می برند و جریمه می کنند. نمی دانم چرا در این موارد همه هستند اما نمی دانم چرا وقتی باید دستی سر بازیکنان بکشند هیچکس نیست. به جرات می گویم که از مالکان باشگاه چهار نفر را ندیده ایم. فقط آقای شهریاری می آید که ایشان هم فقط قول می دهد و هیچکدام عملی نشده است.

علی دایی در پاسخ به این پرسش که با این وجود دلیل ماندن شما در نفت چیست گفت: فقط به خاطر بچه ها مانده ام. تنها کسی که می تواند حرف بزند من هستم. فینال جام حذفی هم قهرمان شویم چه چیزی به ما می رسد. تمام فکرمان را برای نفت گذاشته ایم اما هر روز به یک بهانه ای اعصاب ما را خرد می کنند. الان پول هتل ما را یکی می دهد و پول غذایمان را یکی دیگر می دهد. تابستان به تیم ما یخ داده است اما زمستان هم دارد تمام می شود و ما پول یخ او را نداده ام. نفرین یک نفر بالای سر نفت است که به این روز افتاده است. حق مردم را ندهید همین می شود که الان می بینید.

سرمربی پیشن پرسپولیس خاطرنشان کرد: با شرایطی که گفتم آیا شما انتطار دارید ما باید پرسپولیس را می بردیم؟ این آقایان حاضر به برگزاری جلسه نیستند. شماها از خیلی چیزها خبر ندارید اما علی دایی خبر دارد ولی نمی تواند در مورد آنها صحبت کند.