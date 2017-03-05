۳۷۰ اصله نهال شناسنامه دار به نام شهدای شهرستان بناب کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی باشکوه و به منظور بزرگداشت یاد و خاطره سرداران و شهدای گلگون کفن و گرانقدر شهرستان بناب ۳۷۰ اصله نهال شناسنامه دار به نام سرداران و شهدای این شهرستان غرس و آبیاری شد.

در این مراسم خانواده های معظم شهدا، جمعی از جانبازان، ایثارگران و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس، فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از مسئولان و اهالی، با حضور در محل یادمان شهدای گمنام بناب که در پارک فدک این شهرستان واقع شده است، ضمن نثار فاتحه به روان پاک این شهدای گرانقدر و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس ۳۷۰ اصله نهال را در محوطه این یادمان غرس و آبیاری کردند.

این گزارش می افزاید، همچنین طی مراسمی به مناسبت هفته درختکاری و به منظور ترویج این سنت حسنه با حضور مسئولان محلی و جمعی از اهالی۳ هزار اصله نهال در مجتمع فولاد بناب کاشته شد.

در این مراسم با غرس و آبیاری ۳ هزار اصله نهال در محوطه مجتمع فولاد بناب بر اهمیت درختکاری و نقش آن در سلامتی انسان و محیط زیست و همچنین ضرورت حفظ و ایجاد هوای پاک و آسمانی آبی برای آیندگان تأکید شد.

شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و در مسیر مواصلاتی چندین استان غربی کشور واقع شده و با وجود قرار گرفتن در منطقه ای کم آب دارای باغ های انگور و میوه سرسبزی است.