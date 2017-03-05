به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (یکشنبه) در دیدار الهام علیاف رئیسجمهوری آذربایجان، مذهب مشترک را مهمترین عامل در احساس قرابت و خویشاوندی جمهوری اسلامی ایران با مردم و مسئولان آذربایجان خواندند و خاطرنشان کردند: سطح همکاریهای اقتصادی در مقایسه با ظرفیتها و امکانات دو کشور بسیار پایین است و حجم تبادلات باید تا ۱۰ برابر میزان کنونی افزایش یابد.
حضرت آیت الله خامنهای، مواضع دولت آذربایجان در قبال جمهوری اسلامی ایران از جمله در قضیه مذاکرات هستهای را بسیار خوب ارزیابی کردند و افزودند: دولت آذربایجان در محافل و مجامع سیاسی همواره در کنار ایران بوده است و این مواضع مثبت، بیش از پیش دو کشور را به یکدیگر نزدیک میکند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به عصبانیت دشمنان از روابط نزدیک ایران و آذربایجان افزودند: رژیم خبیث صهیونیستی بیش از همه دشمنان در جهت تضعیف روابط برادرانه ایران و آذربایجان تلاش میکند و در مقابل باید از ارتباطات صمیمی موجود مراقبت کرد.
ایشان همچنین با تجلیل از مردم آذربایجان و گرایشهای دینی آنان، گفتند: خیر و مصلحت دولت آذربایجان در همراهی با احساسات مذهبی مردم است، بهنحوی که آنان هیچگونه نگرانی نسبت به مسائل مذهبی از ناحیه دولت نداشته باشند.
حضرت آیت الله خامنهای، جلب همراهی مردم و تکیه بر آنان را مهمترین عامل در ایجاد مصونیت مقابل قدرتها دانستند و افزودند: اگر پشت دولت آذربایجان به مردم گرم باشد، هیچ قدرتی نمیتواند به شما آسیب برساند و ما نیز برای موفقیت دولت و ملت آذربایجان دعا میکنیم.
در این دیدار که حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور نیز حضور داشت، الهام علیاف رییسجمهور آذربایجان با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور گفت: ایران و آذربایجان همواره در کنار یکدیگر بوده و هستند و سفر حدود یک میلیون نفر از مردم آذربایجان به ایران در سال گذشته نمونهای از این پیوندها و اشتراکات فرهنگی و مذهبی است.
علیاف با اشاره به برخی تلاشها به منظور ایجاد اختلاف میان ایران و آذربایجان، افزود: روابط دو کشور در سطح عالی قرار دارد و اینگونه اقدامات دشمنان، راه به جایی نخواهد برد.
رییس جمهور آذربایجان روابط تهران- باکو را در حال گسترش خواند و گفت: من در طول سه سال اخیر سه بار به ایران سفر کردهام و در سال جاری نیز ۲۰ سند همکاری میان دو کشور امضا شده و حجم روابط تجاری دو کشور نیز در مقایسه با سال قبل، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
علیاف در عین حال، این حجم از تبادلات تجاری را راضیکننده ندانست و با اشاره به برخی طرحهای مشترک در حال اجرا همچون طرح راهآهن مشترک گفت: اتصال راهآهن دو کشور، کار مهمی بود که به انجام رسید و همچنین در حال کار بر روی طرح کریدور شمال- جنوب هستیم.
نظر شما