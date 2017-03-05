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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۴۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

فعالیت ۵۸ پایگاه فوریت‌های پزشکی طی ایام نوروز در لرستان

فعالیت ۵۸ پایگاه فوریت‌های پزشکی طی ایام نوروز در لرستان

خرم آباد - دبیر ستاد اجرایی سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از فعالیت ۵۸ پایگاه فوریت های پزشکی طی ایام نوروز در این استان خبر داد.

رضا پیزی علم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد کل پایگاه های فوریت های پزشکی فعال علوم پزشکی در ایام نوروز ۵۸ پایگاه است که ۱۹ پایگاه آن شهری و ۳۹ مورد آنها پایگاه جاده ای است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد داروخانه های شبانه روزی فعال در ایام نوروز با کشیک ویژه در سطح استان ۳۲ داروخانه است.

دبیر ستاد اجرایی سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اشاره داشت: تعداد بیمارستان های فعال با کشیک فعال در سطح استان ۲۶ بیمارستان و تعداد مراکز بهداشتی فعال با کشیک فعال هم در ایام نوروز  ۳۳ مرکز است.

پیری علم  بیان داشت: تعداد اتوبوس آمبولانس به صورت فعال برای ارایه خدمات در ایام نوروز دو دستگاه و تعداد بالگرد فعال هم دو بالگرد در شهرستانهای خرم آباد و الیگودرز است.

وی ادامه داد: همچنین در ایام نوروز تعداد ایستگاه سلامت آماده ارائه خدمات به صورت فعال در سطح استان ۹ ایستگاه و تعداد موتورسیکلت های فوریت پزشکی نیز ۱۰ دستگاه است.

دبیر ستاد اجرایی سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه کرد: تعداد بازرسین علوم پزشکی در ایام نوروز ۳۰۰ نفر و تعداد ناظرین در این ایام ۵۰ نفر هستند.

کد مطلب 3924292

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