رضا پیزی علم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد کل پایگاه های فوریت های پزشکی فعال علوم پزشکی در ایام نوروز ۵۸ پایگاه است که ۱۹ پایگاه آن شهری و ۳۹ مورد آنها پایگاه جاده ای است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد داروخانه های شبانه روزی فعال در ایام نوروز با کشیک ویژه در سطح استان ۳۲ داروخانه است.

دبیر ستاد اجرایی سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اشاره داشت: تعداد بیمارستان های فعال با کشیک فعال در سطح استان ۲۶ بیمارستان و تعداد مراکز بهداشتی فعال با کشیک فعال هم در ایام نوروز ۳۳ مرکز است.

پیری علم بیان داشت: تعداد اتوبوس آمبولانس به صورت فعال برای ارایه خدمات در ایام نوروز دو دستگاه و تعداد بالگرد فعال هم دو بالگرد در شهرستانهای خرم آباد و الیگودرز است.

وی ادامه داد: همچنین در ایام نوروز تعداد ایستگاه سلامت آماده ارائه خدمات به صورت فعال در سطح استان ۹ ایستگاه و تعداد موتورسیکلت های فوریت پزشکی نیز ۱۰ دستگاه است.

دبیر ستاد اجرایی سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه کرد: تعداد بازرسین علوم پزشکی در ایام نوروز ۳۰۰ نفر و تعداد ناظرین در این ایام ۵۰ نفر هستند.