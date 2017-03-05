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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۴۶

دبیر ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

طرح بسیج سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اجرا می‌شود

طرح بسیج سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اجرا می‌شود

خرم آباد - دبیر ستاد اجرایی سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پیری علم یکشنبه در برنامه بسیج سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی هدف از این طرح را ارائه خدمات بهداشتی، دارویی و غذایی به مردم استان و مسافران و گردشگران نوروزی دانست و اظهار داشت: آمادگی دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه خدمات در زمان اجرای طرح و پیشگیری از بروز مشکلات درمانی، بهداشتی و اپیدمی های بیماری های منطقله از آب و غذا است.

وی تشدید نظارت های بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع، عرضه و فروش موادغذایی اماکن عمومی، اماکن اقامتی و مراکز و اماکن تفریحی، تفرج گاه ها، بازارهای نوروزی و اماکن تاریخی حساس استان را از اهداف دیگر این برنامه خواند.

دبیر ستاد اجرایی سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: این طرح از اول اسفندماه سالجاری شروع شده و تا ۱۵ فروردین سال آینده همزمان با سراسر کشور و با حضور تیمهای بازرسی، نظارت شبکه های بهداشت درمان سراسر استان ادامه خواهد داشت.

پیری علم اظهار داشت: مدت اجرای این طرح  ۴۵ روز است.

وی اضافه کرد: اولویت با بازرسی و نظارت های بهداشتی، مراکز تهیه و توزیع و فروش موادغذایی حساس، اماکن عمومی حساس و مراکز بین راهی بوده و در کنار این مراکز بحث نظارت بر سامانه های آب رسانی، برخورد قانونی با فروشندگان دوره گرد و فروشندگان و متخلفین موازین بهداشتی است.

کد مطلب 3924293

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