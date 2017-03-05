به گزارش خبرنگار مهر، رضا پیری علم یکشنبه در برنامه بسیج سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی هدف از این طرح را ارائه خدمات بهداشتی، دارویی و غذایی به مردم استان و مسافران و گردشگران نوروزی دانست و اظهار داشت: آمادگی دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه خدمات در زمان اجرای طرح و پیشگیری از بروز مشکلات درمانی، بهداشتی و اپیدمی های بیماری های منطقله از آب و غذا است.

وی تشدید نظارت های بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع، عرضه و فروش موادغذایی اماکن عمومی، اماکن اقامتی و مراکز و اماکن تفریحی، تفرج گاه ها، بازارهای نوروزی و اماکن تاریخی حساس استان را از اهداف دیگر این برنامه خواند.

دبیر ستاد اجرایی سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: این طرح از اول اسفندماه سالجاری شروع شده و تا ۱۵ فروردین سال آینده همزمان با سراسر کشور و با حضور تیمهای بازرسی، نظارت شبکه های بهداشت درمان سراسر استان ادامه خواهد داشت.

پیری علم اظهار داشت: مدت اجرای این طرح ۴۵ روز است.

وی اضافه کرد: اولویت با بازرسی و نظارت های بهداشتی، مراکز تهیه و توزیع و فروش موادغذایی حساس، اماکن عمومی حساس و مراکز بین راهی بوده و در کنار این مراکز بحث نظارت بر سامانه های آب رسانی، برخورد قانونی با فروشندگان دوره گرد و فروشندگان و متخلفین موازین بهداشتی است.