معنويت فردي و اجتماعي رمضان عاملي براي ارتقاء امنيت است

علي آقانوري عضو هيئت علمي مركز تحقيقات اديان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأثيرات فردي و اجتماعي بسيار ماه رمضان، اظهار داشت: در ماه مبارك رمضان مردم به اين علت كه سرگرم عبادات هستند و توجه خود را معطوف به عبادت مي كنند، روح جامعه نيز از آرامش نسبي برخوردار مي شود همان طور كه تجربه نيز نشانگر اين موضوع است كه در اين ماه جرائم اجتماعي به نسبت ماههاي ديگر سال كاهش مي يابد.

وي افزود: در بحث امنيت فرهنگي و اجتماعي در ماه رمضان يك نكته بيش از موارد ديگر اهميت دارد، ماه رمضان فرصت مناسبي است تا امنيت اجتماعي و فرهنگي در جامعه نهادينه شود، به اين دليل كه فضا به طور كامل براي دستيابي به اين اهداف مهيا است.

آقانوري يادآور شد: يكي از نكاتي كه در راستاي ارتقاي امنيت فرهنگي اهميت دارد، بحث روشمند بودن مسائل تربيتي فرهنگي است، به اين نحو كه با اصول علمي و تجربي صورت پذيرد، در تربيت انسانها نكته مهم اين است كه بايد تربيت بگونه اي باشد تا برگشت ناپذير باشد يعني اين عوامل تربيتي بايد اصولي و از كودكي انجام شود كه در اين بين خانواده نقش ابتدايي را ايفا مي كند و بعد اين وظيفه را بر عهده مسئولان فرهنگي و اجتماعي در جامعه مي نهد.

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات اديان و مذاهب قم در ادامه افزود: در راستاي اعتلاي فرهنگ امنيت اجتماعي در ابتدا بايد ظرفيتها شناسايي شوند تا بر اساس آن نيروهاي مؤثر در كاهش جرائم وارد عمل شوند و خود ماه رمضان نشان دهنده همين ظرفيتهاي انسانها مي باشد اينكه هر فردي مي تواند در اين يك ماه خود را از همه بدي ها دور نگه دارد، يعني انسان اين توانايي را دارد كه در گامها و موقعيتهاي بعدي نيز خود را كنترل كند .

علي آقا نوري با بيان اينكه تثبيت تربيت فرهنگي توسط مسئولان صورت مي گيرد، اظهار داشت: مسئولان فرهنگي و ديني در كشور وظيفه دارند در مباحث اخلاقي و تربيتي جامعه، اصولي و زيربنايي عمل كنند و البته ماه رمضان را به عنوان مقدمه اي فرض كنند كه پذيرش فرهنگ در اين ماه بيشتر مي شود و به طور طبيعي تأثيرگذاري مطلوبي در اين جهت دارد.