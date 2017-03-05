فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی تقویت شود/لزوم استفاده از مشارکت مردمی

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد سوری یکشنبه در دیدار با رئیس و پرسنل اداره منابع طبیعی شهرستان پلدختر با گرامیداشت هفته منابع طبیعی اظهار داشت: استفاده همیشگی از منابع طبیعی نیازمند توجه و حفاظت از این نعمت های خدادادی است.

وی با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی امری مهم و ضروری است افزود: این مهم نیازمند فرهنگ سازی و بهره گیری از توان مشارکت های مردمی است و باید احیای اراضی و تغییر نگاه مردم در راستای حفظ این منابع در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه پلدختر گفت: منابع طبیعی، عرصه ها و نعمت های خدادادی همه به عنوان امانت هایی به دست بشر است که باید برای سپردن آن به دست آیندگان از آن درست استفاده کرد و در راستای حفظ آن کوشید.

حجت الاسلام سوری افزود: مسئولان و مردم تلاش کنند در ایام تعطیلات نوروز و رفتن مردم به دل طبیعت ضمن استفاده و بهره مندی درست به جنگل ها و درختان آسیبی وارد نشود.

وی تصریح کرد: فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ای ملی و نیاز آیندگان باید به درستی در بین مردم فرهنگ سازی و نهادینه شود و باید روز به روز فعالیت ها در این زمینه افزایش یابد.

امام جمعه پلدختر از مردم شهرستان خواست که در هفته منابع طبیعی در غرس نهال به عنوان یک سنت حسنه و خداپسندانه در راستای حفظ و توسعه فضای سبز شهرستان تلاش کنند.