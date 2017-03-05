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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱

سیدجلال حسینی:

بازی سختی را بردیم/ دستمان به هیچ جا بند نیست!

بازی سختی را بردیم/ دستمان به هیچ جا بند نیست!

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه تیمش بازی سختی را با پیروزی پشت سر گذاشت، گفت: بابت رای باشگاه نفت دستمان به هیچ جا بند نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی در مورد پیروزی پرسپولیس برابر نفت تهران در هفته بیست و سوم لیگ برتر گفت: با وجود اینکه مشکلات زیادی داشتیم اما این بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتیم و غیبت چند بازیکن تیم ما قطعا تاثیرگذار بود.

وی در مورد اینکه خیال پرسپولیس از قهرمانی راحت شده یا نه، تصریح کرد: اصلا این طور نیست که خیال مان از بابت قهرمانی راحت باشد. حتی اختلاف ۱۰،۱۱ امتیاز هم قابل جبران است.

حسینی در خصوص طلبش از باشگاه نفت خاطرنشان کرد: خارجی ها به فیفا شکایت می کنند و فیفا هم رای می دهد و آن رای قابل اجراست اما کمیته انضباطی هر رایی می دهد دست مان به هیچ جا بند نیست و نمی توانیم رسیدگی کنیم تا وقتی از این شرایط جلوگیری نشود اوضاع همین است. اگر پول تیم امسال را ندهند دو سال می شود که پول دو تیم را نداده اند و همین طور این شرایط ادامه پیدا می کند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه گفته می شود برخی بازیکنان راضی به بازگشت رضاییان به پرسپولیس نیستند، خاطرنشان کرد: اصلا اینطور نیست، چرا که رامین دوست ماست و قطعا برای بازگشتش صحبت خواهیم کرد.

کد مطلب 3924317

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