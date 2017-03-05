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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۱۰

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان:

آرد مورد نیاز نانوایی های گلستان در ایام نوروز تامین شد

آرد مورد نیاز نانوایی های گلستان در ایام نوروز تامین شد

گرگان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌های گلستان در ایام نوروز خبر داد و گفت: تلاش می‌شود مقدار آرد مورد نیاز در کمترین زمان تأمین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی‎ قوانلو عصر یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در نوروز سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: یکی از وظایف مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان نظارت و تنظیم بازار در ایام نوروز است.

وی افزود: این نظارت از نخستین روز بهمن ماه آغاز شده تا مردم و مسافرانی که وارد گلستان می‎شوند با مشکلی رو به رو نشوند.

 قوانلو گفت: تمهیدات لازم برای تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها در ایام نوروز در نظر گرفته شده تا آرد مورد نیاز نانوایی‌ها در کمتر ین زمان تأمین شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان اینکه مسافران می‌توانند از ظرفیت نانوایی‎های آزاد بهره مند شود، تصریح کرد: در این شرایط دلیلی وجود ندارد که آرد سهمیه‎ای در بین نانوایی‌ها توزیع شود و این نانوایی‌ها می‌توانند چنانچه نیروی انتظامی مانع نشود تا ۱۲ شب هم به پخت خود ادامه دهند.

قوانلو با بیان اینکه نوروز ۹۶ آخرین نوروز دولت در این دوره است، اظهار کرد: باید تلاش کنیم در سال جاری نوروز متفاوتی برای مردم رقم بزنیم چراکه بعد از چند سال دیگر ایام نوروز با ایام فاطمیه تداخل ندارد و می‌توانیم برنامه‌های شادی را برای مردم در نظر بگیریم.

کد مطلب 3924319

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