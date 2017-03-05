به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی عصر یکشنبه به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با غرس کردن یک اصله درخت، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه تداوم حیات بشری حراست از محیط‌زیست و بالأخص مسئله درختکاری است که در فرهنگ دینی و اسلامی ما که مجموعه‌ای کامل و منسجم برای تمام زوایای زندگی بشری است، تأکیدات فراوانی بر این اصل مهم و حیاتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که آلوده کردن آب‌وهوا در دین اسلام مذمت شده، احیای محیط‌زیست با اقداماتی چون کاشت درختان و توسعه‌ فضاهای سبز، مورد تأکید دین قرارگرفته است و روایات نقل‌شده از معصومین در این زمینه، مؤید همین معناست.

امام‌جمعه کرج، دعوت جامعه به درختکاری و حفظ فضای سبز را از وظایف گویندگان و خطبا و نهادهای فرهنگ‌ساز چون صداوسیما در طول سال دانست و تأکید کرد: درختکاری نباید مختص به یک روز باشد و وقتی هم در نماز جمعه پیشنهاد دادیم که برای هر فرد متوفی، یک درخت به‌عنوان یادبود او و به نام او توسط خانواده این متوفی غرس شود که این اقدام به‌مرور و در طی چند سال تحولی در محیط‌زیست پدید خواهد آورد.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به معضل ریزگردها در جنوب کشور و آلودگی هوای روزافزون کلان‌شهرها، گفت: در همین استان هم مناطقی به‌طور بالقوه، محل توسعه‌ ریزگردها هستند و توسعه‌ فضای سبز و بالأخص درختکاری می‌تواند از وقوع چنین خطراتی پیشگیری کند.