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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۴۴

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز:

درختکاری و احیای محیط‌زیست مورد تأکید اسلام است

درختکاری و احیای محیط‌زیست مورد تأکید اسلام است

کرج – نماینده ولی‌فقیه در استان البرز گفت: همان‌طور که آلوده کردن آب‌وهوا در دین اسلام مذمت شده، احیای محیط‌زیست با اقداماتی چون کاشت درختان مورد تأکید اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی عصر یکشنبه به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با غرس کردن یک اصله درخت، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه تداوم حیات بشری حراست از محیط‌زیست و بالأخص مسئله درختکاری است که در فرهنگ دینی و اسلامی ما که مجموعه‌ای کامل و منسجم برای تمام زوایای زندگی بشری است، تأکیدات فراوانی بر این اصل مهم و حیاتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که آلوده کردن آب‌وهوا در دین اسلام مذمت شده، احیای محیط‌زیست با اقداماتی چون کاشت درختان و توسعه‌ فضاهای سبز، مورد تأکید دین قرارگرفته است و روایات نقل‌شده از معصومین در این زمینه، مؤید همین معناست.

امام‌جمعه کرج، دعوت جامعه به درختکاری و حفظ فضای سبز را از وظایف گویندگان و خطبا و نهادهای فرهنگ‌ساز چون صداوسیما در طول سال دانست و تأکید کرد: درختکاری نباید مختص به یک روز باشد و وقتی هم در نماز جمعه پیشنهاد دادیم که برای هر فرد متوفی، یک درخت به‌عنوان یادبود او و به نام او توسط خانواده این متوفی غرس شود که این اقدام به‌مرور و در طی چند سال تحولی در محیط‌زیست پدید خواهد آورد.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به معضل ریزگردها در جنوب کشور و آلودگی هوای روزافزون کلان‌شهرها، گفت: در همین استان هم مناطقی به‌طور بالقوه، محل توسعه‌ ریزگردها هستند و توسعه‌ فضای سبز و بالأخص درختکاری می‌تواند از وقوع چنین خطراتی پیشگیری کند.

کد مطلب 3924329

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