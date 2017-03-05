به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از واحدهای برتر تولیدی، صنعتی و خدماتی در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ خرید کالای ساخت داخل باید در استان نهادینه شود و تولیدکننده اگر بدنبال تداوم تولید پایدار است باید هوای مصرف کننده را داشته باشد و قیمت و کیفیت بهتر و مناسب تر را مورد توجه قرار دهد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه خواستار تلاش جدی برای انتقال مکان نمایشگاه بین المللی به خارج از شهر شد و گفت: با وجود تعداد زیاد اصناف نمایشگاه فعلی قابل قبول نیست.

رحیمی با اشاره به توجه دولت به اقتصاد مقاومتی و فعال کردن بنگاه ها، گفت: میزان تورم در استان کرمانشاه یک درصد از متوسط کشوری پایین تر است و اگر بازار نبود این توفیقات را نداشتیم.

وی با تاکید بر استفاده از تکنولوژی جدید در حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: دنیای امروز دنیای رقابتی است و باید مسلح به تکنولوژی و سیستم جدید باشیم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه در پاسخ به انتقاد مدیر عامل شرکت کابل باختر گفت: مدیران دولت ادعایی ندارند اما قبول داریم که حتما ضعف داریم و آماده نقد شما هستیم.

رحیمی با بیان اینکه کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد به ۱۵ میلیارد دلار رسیده، افزود: قیمت زمین شهرک صنعتی استان نصف شده است.