دو دونده کردستانی به تیم ملی افراد با هوش میانه کشور دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله اردوی تیم ملی دوومیدانی افراد با هوش میانه(ID) کشور به میزبانی بندرعباس برگزار می شود.

کوروش فرهادی و احمد غفاری از کردستان، کامبیز طارمی، حسن دهقانی هرمزگان، وحید شهابی از کرمان، علی اکبر مهربانی بشار از همدان ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که ۱۵ اسفند تمرینات فنی خود را آغاز خواهند کرد.

کوروش فرهادی از شهرستان سنندج حضور در دو دوره بازی های پارآسیایی و عنوان دوم سه گام مسابقات جهانی سوئد و نشان های مختلف رقابت های بین المللی و کشوری را در کارنامه خود دارد.

همچنین احمد غفاری نیز اهل شهرستان قروه می باشد که در ماده های ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر نشان طلای کشور را کسب کرده است و یکی عنوان دار های این مواد در ایران به شمار می رود.

این دو دونده کردستانی با اعلام کادر فنی فدراسیون پس از گذارندن سه دوره اردوی تیم ملی به مسابقات جهانی اعزام می شوند.

رقابت های جهانی دو و میدانی افراد با هوش میانه اردیبهشت ماه سال ۹۶ به میزبان تایلند برگزار خواهد شد.