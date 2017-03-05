به گزارش خبرنگار مهر، امیرشیر توماج شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در نوروز سال ۱۳۹۶ گفت: تلاش کردیم در شهرستان گمیشان از جاذبه خانههای روسی تاریخی برای جذب گردشگر و پذیرایی از مسافران بهره ببریم.
وی افزود: یکی از طرحهایی که برای جذب و ماندگاری مسافر در این شهرستان در نظر گرفتهایم بحث تور گردشگری است.
فرماندار گمیشان از برگزاری نمایشگاه صنایعدستی در شهرستان گمیشان خبر داد و گفت: تصمیم داریم برای نخستین بار از فعالیت سمنهای حوزه گردشگری در ایام نوروز بهره ببریم.
توماج بابیان اینکه آمادهسازی اسکان برای مسافران در سال جاری را به دودسته درجهیک و درجهدو تقسیم کردهایم، افزود: شهرستان گمیشان با توجه به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری ازجمله نقاط مستعد کشور برای جذب توریسم به شمار میرود.
فرماندار گمیشان افزود: توسعه صنعت گردشگری زمینهساز توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستانها خواهد شد ازاینرو باید موردتوجه قرار گیرد.
وی بابیان اینکه برای نخستین بار در سال جاری کومههای صیادی در گمیشان برپا میشود، اظهار کرد: از ستاد اجرایی خدمات سفر در استان گلستان درخواست میکنیم که در ورودی و خروجی استان بنر گردشگری شهر گمیشان نصب شود تا مسافران با این شهرستان آشنا شوند.
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